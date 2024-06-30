Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной

Продолжение войны с Украиной будет зависеть от многих факторов.

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Россия желает продолжить войну с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, Sota

Российские спецслужбы через свои пропагандистские каналы раскачивают новые сроки окончания войны против Украины, ссылаясь якобы на слова министра обороны страны-агрессора Андрея Белоусова.

Как утверждает ресурс ГРУ "Кремлевская табакерка", Белоусов, дескать, отказался от своего прогноза о 10 годах войны и дал новый - уверен, что Москва будет вести террористические боевые действия от 2-3 до 6-7 лет.

"(Белоусов, - Главред) считает, что война может закончиться раньше, чем он говорил до этого", - говорится в сообщении паблика. видео дня

Эти сроки Минобороны агрессора поставило якобы при условии, что Кремль "победит" Украину.

Отмечается, что старый прогноз Белоусова Путину не понравился, потому министр решил его изменить.

В то же время в пропагандистских кругах признают, что все будет зависеть от "помощи" Китая, темпов мобилизации и набора нового "мяса", а также угрозы прямого столкновения со странами НАТО.

Кто такой Андрей Белоусов Родился в 1959 году. Занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ в 2020-2024 гг. Был министром экономического развития страны-агрессора в 2012-2013 гг. Являлся помощником президента РФ по экономическим вопросам в 2013-2020 гг. С 2022 года, из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств, пишет Википедия.

Переговоры с РФ – Россия намекает на "мир", но на уступки не идет

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвовала, оскорбленный Путин выдвинул ряд бессмысленных мирных требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только тогда Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

20 июня Путин снова начал выпрашивать переговоры с Украиной (конечно, на условиях Кремля) во время своего визита во Вьетнам. К примеру, заявил, что РФ в переговорном процессе с Украиной будет исходить из текущей ситуации, и что Россия, мол, "никогда от переговоров не отказывалась".

Эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Главреду подчеркнул, что российский диктатор путем угроз пытается побуждать, прежде всего, европейских партнеров надавить на Украину в момент начала так называемых мирных переговоров.

Ситуация на фронте тоже складывается для России не лучшим образом – сейчас продвижение оккупантов фактически застопорено. Более того, Путин не смог выйти к админграницам украинских областей, незаконно "включенных" в нелегитимную Конституцию страны-агрессора, что является для него личным поражением.

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