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Зачем Путин снова "форсит" переговоры: диктатор обеспокоен тремя вещами

Яна Ставская
20 июня 2024, 22:51
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Путин путем угроз пытается побудить в первую очередь европейских партнеров надавить на Украину в моменте начала так называемых мирных переговоров.
Путин, Ким Чен Ын
Путину надо немедленное перемирие на некоторое время / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин не смог выйти к админграницам украинских областей, незаконно "включенных" в нелегитимную Конституцию страны-агрессора, что является для него личным поражением. В настоящее время продвижение оккупантов фактически застопорено, и он это понимает, отметил в интервью Главреду военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

На этом фоне Путин не брезгует возобновившимися "ядерными" угрозами в сторону Украины, США и ЕС. Но позиция Запада консолидированная.

На выпады Путина по поводу "переговоров" также повлияла весьма серьезная готовность США к гонке вооружений, чего российская экономика со своим уровнем ВВП не выдержит, уверен Снегирев.

"Как только процент расходов на сектор обороны превысит 25%, это будет критично для Российской Федерации", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

"Именно с этим и связаны эти неадекватные заявления российского президента, который путем угроз пытается побудить в первую очередь европейских партнеров надавить на Украину в моменте начала так называемых мирных переговоров", - рассказал Снегирев.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о ядерных угрозах Путина:

Россия не желает идти на уступки - главное

На фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии, в котором Россия не участвует, обиженный Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Сегодня, 20 июня, Путин снова начал выпрашивать переговоры с Украиной (естественно, на условиях Кремля) во время своего визита во Вьетнам. Например, заявил, что РФ в переговорном процессе с Украиной будет исходить из текущей ситуации, и что Россия, мол, "никогда от переговоров не отказывалась".

Затем Путин начал говорить совершенно обратное.

"Они (Запад и Украина, - Главред) постоянно повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время говорят о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя", - сказал бункерный диктатор.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

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