Запад перестал бояться ядерных угроз Путина – Дмитрий Снегирев

Основная ставка РФ на то, что смена политических элит на Западе даст возможность заблокировать помощь Украине и изменить характер военного противостояния.

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Позиции стран Запада консолидированы в противостоянии ядерным угрозам со стороны Путина - Снегирев / Главред

После саммита мира в Швейцарии, куда не пригласили Россию, кремлевский диктатор Путин начал новый круг ядерных угроз Украине и странам Запада. В ответ на это в НАТО начали обсуждать расширение количества ядерного оружия.

В интервью Главреду военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, при каких условиях Путин способен пойти на применение ядерного оружия и боится ли Запад ядерных угроз РФ.

Что имел в виду Путин под своими угрозами, если Украина, мол, не согласится на российские условия перемирия, то будет еще хуже, чем сейчас - идет ли здесь речь именно о ядерном шантаже?

Ядерного шантажа, а именно возможности применения тактического ядерного оружия, нельзя исключать. Анализ российских медиа и пабликов свидетельствует о том, что в России сейчас активно распространяется тезис о возможности применения тактического ядерного оружия для удара по территории Украины. Причем приводятся как тактико-технические характеристики оружия, так и, соответственно, дальнейшие сценарии непосредственно в зоне загрязнения, а также возможные действия украинских и российских войск.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о ядерных угрозах Путина:

Стоит говорить о том, что сейчас на театре боевых действий у Российской Федерации нет значительных продвижений даже тактического уровня. 30 сентября 2022 года российский диктатор подписал указ о включении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По состоянию на июль 2024 года этот указ не выполнен, что в первую очередь свидетельствует о личном поражении российского диктатора, причем не только информационном, но и политическом и военном. Понимая, что дальнейшее продвижение вглубь украинской территории является проблемным, тем более на фоне поставок военно-технической помощи со стороны наших партнеров из Европы и Соединенных Штатов, Путин встал на путь уже устоявшейся практики российской стороны - повышения ставок и градуса напряжения. В том числе, возможности реализации так называемых ядерных сценариев.

Но давайте посмотрим на реакцию западных партнеров. Хочу заметить, что это не первая подобная риторика со стороны российского диктатора. Еще до начала саммита в Швейцарии, Путин отмечал не только возможность ядерного конфликта с Украиной, но и обмена ядерными ударами с европейскими партнерами. Причем Путин тогда отмечал, что тактическое ядерное оружие Российской Федерации втрое мощнее использованных американцами бомб против Хиросимы и Нагасаки и, по мнению российского диктатора, значительно превосходит ядерный потенциал Европы.

Подобная риторика уже после саммита имеет две целевые аудитории - непосредственно украинскую, а именно военно-политическое руководство нашей страны, на которое осуществляется военно-политическое давление, а также страны Европы и Соединенные Штаты. Но реакция западных партнеров более чем сдержанная. Напомню реакцию советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, который, отвечая на вопрос журналистов относительно ядерных угроз со стороны Российской Федерации, заявил, что подобные заявления Путина являются безответственным бряцанием ядерным арсеналом. В свою очередь он отметил, что Соединенные Штаты не наблюдают изменений в стратегической силовой позиции России после того, как Москва анонсировала учения по применению ядерного оружия.

Франция провела испытания ядерного оружия в ответ на угрозы Кремля / president.gov.ua

Аналогичной была реакция со стороны европейских партнеров, которым и была адресована подобная риторика российского диктатора. Давайте посмотрим на реакцию Франции - на фоне заявлений Путина происходит испытание модернизированной стратегической ракеты средней дальности класса "воздух-земля", которая была выпущена с самолета "Рафаль" без боеголовки на территории Франции. Но показательно то, что испытание модернизированной стратегической ракеты средней дальности происходило как раз на фоне угроз Путина, а уже потом министр обороны Франции Лекорню заявил о том, что Франция сейчас планирует направлять на переоснащение собственного ядерного потенциала до 13% от общего количества ассигнований на силовой блок, в частности Министерства обороны Франции. Также здесь стоит упомянуть заявление Макрона о готовности рассматривать вопрос об использовании общеевропейского ядерного потенциала в качестве ответа на ядерные угрозы Путина.

Ну и, соответственно, реакция Великобритании, которая также принадлежит к пулу ядерных стран, была более чем показательной. Она четко дала понять Российской Федерации, если та хочет обострения, то без вопросов, Великобритания готова к подобному сценарию.

Причем стоит сказать, что позиция этой страны остается неизменной еще со времен Маргарет Тэтчер, которая после победы стран Запада в так называемой Холодной войне заявила о том, что именно наличие ядерного потенциала у Великобритании и стратегических партнеров дало возможность победить Российскую империю (тогда - коммунистическую). И заявления Сунака, причем не только заявления, но и конкретные действия на попытки Москвы пойти на эскалацию в нескольких точках земного шара и угрожать европейским партнерам ядерным оружием нашли более чем адекватный ответ. Это касается проведения крупнейших учений со времен Холодной войны на территории стран Балтии и Балтийского моря в ответ на попытки россиян обострить ситуацию на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Как видим, позиции стран Запада консолидированы в противостоянии ядерным угрозам со стороны Путина. Давайте посмотрим на последние заявления представителей Белого дома, где четко прозвучал тезис, что Соединенные Штаты будут пересматривать свою ядерную программу в противодействии возможным ядерным угрозам со стороны Российской Федерации и КНР. А это показательно, потому что Путину дают понять, что Соединенные Штаты и страны Европы, чей ВВП значительно больше ВВП Российской Федерации, готовы к гонке вооружений, если Путин захочет встать на этот путь.

Но российская экономика не выдержит нагрузки учитывая то, что сейчас более 20% от ВВП уже выделяют на обеспечение боевых действий в Украине. А это критично для российской экономики, потому и звучат угрозы подобного характера, потому что дальнейшая война в Украине истощает в первую очередь не страны Запада, а катастрофически бьет по российской экономике. Как только процент расходов на сектор обороны превысит 25%, это будет критично для Российской Федерации.

Хотя бы основываясь на историческом опыте Первой Мировой войны, когда российская экономика не выдержала бремени войны в отличие от экономики Европы (хотя на тот момент экономика Российской империи считалась одной из самых динамичных).

Именно с этим и связаны эти неадекватные заявления российского президента, который путем угроз пытается побудить в первую очередь европейских партнеров надавить на Украину в моменте начала так называемых мирных переговоров. Что такое мирные переговоры в понимании РФ, мы уже услышали от Путина накануне саммита мира - это вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. То есть территориальные уступки со стороны Украины.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил в одном из своих интервью, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия в случае разгрома российской армии в Украине. Как бы вы оценили этот сценарий - действительно ли Путин может пойти на такой шаг, учитывая то, что экономике России уже и так трудно тянуть эту войну?

Цитата Литвиненко как раз подчеркивает возможность подобного сценария. Фактически Российская Федерация загнана в угол - там прекрасно понимают, что дальнейший ход боевых действий российская экономика не вытягивает. Экономические санкции, как бы их ни критиковали, все-таки влияют на состояние российского ВПК и российской экономики. Соответственно, все рассказы, что российский ВПК наращивает производство современных видов вооружения не соответствуют действительности.

Но проиграть в этой войне Путин не может, потому что на карту поставлено очень много для РФ. Не только в плане территориальных приобретений, но и дальнейшего общего порядка безопасности в Европе и в мире.

Поражение Российской Федерации будет свидетельствовать о личном поражении Путина и, соответственно, фактическое сведение Российской федерации на маргинал. Это хорошо понимают в Российской Федерации, почему и идут на повышение ставок - проведение второго этапа ядерных учений на территории Республики Беларусь.

А это уже давление непосредственно на страны НАТО, в первую очередь Польшу и страны Балтии, а также возможность реализации сценария так называемого Сувалкского коридора и непосредственное военное вторжение на территорию Беларуси и ряда стран Балтии.

Информация о территориальных посягательствах Российской Федерации на ряд островов, принадлежащих Швеции и Финляндии - тоже об этом. Единственное, что после этого сообщение исчезло с российских сайтов, но фактически все эти заявления и действия укладываются в общий концепт российской внешней политики - напугать, заставить к началу переговорного процесса на российских условиях.

За эти годы, в течение которых продолжается полномасштабное вторжение, мы видели от России уже, кажется, весь арсенал, который у нее только может быть, кроме ядерного оружия. Есть ли у россиян запасной план, если и эти угрозы не подействуют, а Запад будет продолжать поставлять нам оружие и, наоборот, развернет ядерные силы и приведет их в боевую готовность? Что Путин будет делать дальше?

Прежде всего, ожидать результатов выборов как ряда европейских стран, где будут проводиться выборы (Франция, Германия), так и, соответственно, выборов президента Соединенных Штатов. Основной расчет Российской Федерации на то, что смена политических элит даст возможность заблокировать военно-техническую помощь Украине и изменить сам характер военного противостояния в нашем государстве. А чтобы побудить наших партнеров к началу переговорного процесса делаются определенные демарши. Например, демарш с Кубой, который (по мнению россиян) должен напомнить США события Карибского кризиса 1960-х годов. То есть опять проводятся четкие исторические параллели - российская эскадра прибыла к берегам Кубы, причем там представлена подводная лодка-носитель ядерного оружия.

Путин четко дает понять: мир стоит перед ядерной угрозой, так же, как это было в 60-х годах прошлого века, поэтому давайте садиться за стол переговоров. Причем он давит непосредственно на Соединенные Штаты, прекрасно понимая, что на Великобританию надавить невозможно, потому что прекрасно понимают реакцию этой страны. Как и понимает, что Соединенные Штаты на данный момент теряют гегемонию. И чтобы исключить дальнейшие сценарии, Соединенные Штаты могут пойти на так называемые мирные переговоры с Российской Федерацией, где украинский вопрос не будет стоять основным на повестке дня.

Поэтому будет показана общая картина того, что удалось избежать ядерного противостояния, но путем территориальных уступок со стороны нашей страны (но это никого не будет интересовать). Основная картинка будет о том, что мир, как и в 1960-х, стоял перед угрозой ядерной катастрофы, но за 10 минут до ее начала две самые могущественные страны мира нашли возможность объясниться. И этот сценарий для Украины - наиболее опасный из всех, которые сейчас пытается реализовать Российская Федерация.

Путин отправил в Беларусь только носители ядерного оружия, а не боезаряды, пояснил Снегирев / kremlin.ru

Если говорить о применении тактического ядерного оружия, а вы говорили, что Путин прибегает к угрозам, когда перебрасывает частично такое оружие на территории Беларуси, то как по вашему мнению он может его использовать? Или это такое очередное бряцание?

Во-первых, информация о передислокации тактического ядерного оружия на территорию Республики Беларусь не подтверждена. Несмотря на то, что Россия заявила о прекращении участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия, у стран Запада есть техническая возможность мониторить ситуацию в моменте перемещения ядерных боезапасов. Соответственно, перемещение тактического ядерного оружия и ядерных боезапасов с территории Российской Федерации на территорию Беларуси было бы отслежено. И заявления стран Запада тогда были бы совсем другими. Еще раз подчеркну - на территорию Беларуси передислоцированы носители тактического ядерного оружия, но не сами ядерные боеприпасы, это разные вещи.

Во-вторых, эта передислокация имеет целью создать иллюзию возможности обострения ситуации не только в моменте применения тактического ядерного оружия по территории Украины, но и по территории стран НАТО. То есть создается так называемая вилка - либо мы понижаем градус напряжения на границах с НАТО (и, соответственно, НАТО давит на Украину относительно начала переговорного процесса), либо мы рассматриваем возможность эскалации.

Ранее в одном из интервью, в том числе нашему изданию, вы говорили о том, что действия России по ядерному оружию во многом зависят от позиции Китая. Насколько Китай в обозримом будущем заинтересован в использовании ядерного оружия, поскольку мы видим, что он так же наращивает свой ядерный потенциал?

Китай вообще не заинтересован в стабильном состоянии Российской Федерации. Задача КНР - ослабление и Соединенных Штатов, и Российской Федерации в косвенном противостоянии на территории Украины. Давайте вспомним позицию КНР относительно заявлений Путина о возможности применения тактического ядерного оружия еще в 2022 году. Была жесткая и четкая позиция о безответственных заявлениях, которые Российская Федерация должна скорректировать. После того эта тема исчезла с повестки дня, как исчезла и тема размещения тактического ядерного оружия на территории республики Беларусь.

Поэтому позиция КНР достаточно серьезно будет влиять не только на риторику, но и на возможность применения тактического ядерного оружия. Без Китая Российская Федерация не решится на применение ядерного оружия. Сейчас Китай фактически выступает адвокатом Российской Федерации, что было наглядно продемонстрировано во время Саммита мира.

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Запад перестал бояться ядерных угроз Путина - эксперт / Пресс-служба НАТО

​Если гипотетически Путин все-таки решится на применение ядерного оружия, Запад в этом случае будет отвечать России тем же или будет неядерный ответ?

Это будет ответ конвенционным вооружением. Уже были предупреждения со стороны западных государств, и тон этих предупреждений с 2022 года не меняется. Тогда и сейчас прозвучали те же тезисы о том, что в случае применения тактического ядерного оружия страны НАТО оставляют за собой право адекватного ответа по территории Российской федерации с использованием конвенционных видов вооружения.

Но даже конвенционных видов вооружения Российской Федерации хватит, чтобы навсегда забыть о существовании ряда стратегических объектов. Например, базы Черноморского флота как в Севастополе, так и в Новороссийске. Как показывает практика, система противоракетной обороны Российской Федерации сейчас фактически не отвечает потребностям и нейтрализации внешних угроз. Поэтому это более чем серьезное предупреждение со стороны стран Запада.

Вспомним последние заявления Запада, где четко заявили, что России сделали последнее китайское предупреждение о невозможности использования даже ядерной риторики. Страны Запада перестали бояться ядерных угроз Путина. Более того, есть четкая позиция - если Россия хочет сгореть в ядерном пепле, вопросов нет, страны Запада ей помогут в этом. Другой вопрос в том, что Путин прекрасно понимает, что сгореть в ядерном пепле он не имеет никакого желания - он цепляется за жизнь и будет цепляться за нее до последнего.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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