Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Военный эксперт сообщил, что сейчас наступление вражеской армии удается останавливать, они несут потери.

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Когда закончится война / коллаж: Главред, фото: Главред, ОК "Запад"

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что положительные для Украины изменения на поле боя являются важнейшей предпосылкой для того, чтобы заставить Россию к миру. Другим важным моментом станут выборы в Британии и в США.

В эфире телемарафона "Єдині новини" он рассказал, что уже сейчас наблюдаются положительные тенденции - наступление вражеской армии удается останавливать, она несет потери.

"Учитывая то, что сейчас у нас лимиты на артиллерию выросли в 5-6 раз по сравнению с тем, что было раньше, то есть Украина может себе позволить применять больше снарядов, больше оружия, бить больше по Крыму - это создает определенные предпосылки. И это должно создать условия для того, чтобы Россия увидела, что Украина, несмотря на все, укрепляется настолько, что готова к проведению определенных контрнаступательных действий. И тогда они будут понимать, что им не удается заставить нас выполнить тот ультиматум, который объявил Путин, а наоборот мы еще и готовимся двигаться и освобождать территории", - пояснил Мусиенко. видео дня

Второй важным моментом, по мнению эксперта, станут выборы, которые будут проходить в Британии и Соединенных Штатах.

"Нам надо дождаться результатов и понимать основные месседжи, потому что то, что говорят сейчас кандидаты, в частности Трамп, не всегда коррелируется с тем, видимо, чего мы хотим, и с тем, что должно быть. Вся ясность в любом случае придет к концу года - к началу следующего... Мы пройдем осень, посмотрим, какие осенью будут события на поле боя. Войдем в зиму, посмотрим, как враг будет действовать, насколько мы сумеем разрушить его планы. И тогда уже весной мы выйдем с видением того, что возможно еще одно контрнаступление украинское или с другими условиями, но точно уже с позицией администрации президента США или действующего, если он переизберется, или нового", - подытожил Александр Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной. В Кремле не заинтересованы вести переговоры с Украиной об окончании войны, ведь российские чиновники считают своим врагом коллективный Запад.

В ISW раскрыли, что требует Путин у Запада и какие предпосылки для "мирных" переговоров. Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и только делает вид своей заинтересованности в диалоге и пытается убедить Запад.

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