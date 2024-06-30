УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Юлия Закрепа
30 июня 2024, 02:36
22
Военный эксперт сообщил, что сейчас наступление вражеской армии удается останавливать, они несут потери.
Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия
Когда закончится война / коллаж: Главред, фото: Главред, ОК "Запад"

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что положительные для Украины изменения на поле боя являются важнейшей предпосылкой для того, чтобы заставить Россию к миру. Другим важным моментом станут выборы в Британии и в США.

В эфире телемарафона "Єдині новини" он рассказал, что уже сейчас наблюдаются положительные тенденции - наступление вражеской армии удается останавливать, она несет потери.

"Учитывая то, что сейчас у нас лимиты на артиллерию выросли в 5-6 раз по сравнению с тем, что было раньше, то есть Украина может себе позволить применять больше снарядов, больше оружия, бить больше по Крыму - это создает определенные предпосылки. И это должно создать условия для того, чтобы Россия увидела, что Украина, несмотря на все, укрепляется настолько, что готова к проведению определенных контрнаступательных действий. И тогда они будут понимать, что им не удается заставить нас выполнить тот ультиматум, который объявил Путин, а наоборот мы еще и готовимся двигаться и освобождать территории", - пояснил Мусиенко.

видео дня

Второй важным моментом, по мнению эксперта, станут выборы, которые будут проходить в Британии и Соединенных Штатах.

"Нам надо дождаться результатов и понимать основные месседжи, потому что то, что говорят сейчас кандидаты, в частности Трамп, не всегда коррелируется с тем, видимо, чего мы хотим, и с тем, что должно быть. Вся ясность в любом случае придет к концу года - к началу следующего... Мы пройдем осень, посмотрим, какие осенью будут события на поле боя. Войдем в зиму, посмотрим, как враг будет действовать, насколько мы сумеем разрушить его планы. И тогда уже весной мы выйдем с видением того, что возможно еще одно контрнаступление украинское или с другими условиями, но точно уже с позицией администрации президента США или действующего, если он переизберется, или нового", - подытожил Александр Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной. В Кремле не заинтересованы вести переговоры с Украиной об окончании войны, ведь российские чиновники считают своим врагом коллективный Запад.

В ISW раскрыли, что требует Путин у Запада и какие предпосылки для "мирных" переговоров. Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и только делает вид своей заинтересованности в диалоге и пытается убедить Запад.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Мусиенко мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

02:36 Украина
Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

01:30 Мир
Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

23:41 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины 6168

В России резко изменили позицию по войне в Украине: в США назвали причины

Условие, которое поставит Путина на место : в США назвали сценарий конца войны 4983

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов 4573

Как избавиться от голубей на балконе: топ-5 эффективных методов

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание 3729

Лечился от онкологии: муж предательницы Тодоренко написал завещание

Последние новости

03:42

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видео

02:36

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

01:30

Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

29 июня, суббота
23:51

Байден будет бороться: чего ждать дальше?Видеоблоги

23:41

Украина бьет по военным объектам РФ более чем на 1000 км: как это удается делать

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
23:18

Грядут тёмные времена: Израилю, Украине и Европе нужно учиться справляться самиммнение

22:41

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты: результат оказался неожиданным

22:16

Дети остались без отцов: на Львовщине произошла страшная трагедия в шахте

21:27

Бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ: детали от военных

Реклама
21:17

Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

20:41

РФ ударила по Вольнянску под Запорожьем: среди погибших есть детиФото

20:23

Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

19:58

Как правильно хранить открытые специи в пакетиках: невероятно простой лайфхакВидео

19:06

"Азов" пошел на штурм и отбросил врага: названо направление мощного удара

18:47

Выход Байдена из президентской гонки: СМИ узнали, кто принимает решения

18:35

Графики отключения света на 30 июня: в какие часы будут наибольшие ограничения

17:57

Мощный удар на юге: Силы обороны "перемололи" десятки россиян вместе с техникой

17:53

Удары РФ по объектам энергетики: почему Украина не может их защитить - ISW

17:43

Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

16:58

"Будет много разных сюрпризов": в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму

Реклама
16:45

"Украина готовит нападение на Беларусь": в СНБО сделали заявление о ситуации

16:44

Невозможно сдержать слез: украинка после 6 лет плена позвонила дочериФото

16:18

Войдет в историю: в ВСУ объяснили последствия уничтожения Центра космической связи РФ

15:58

Оккупанты отказываются выполнять боевые задачи: в ВСУ назвали причины

15:38

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях: названо направление удараВидео

15:36

Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно даватьВидео

15:10

Новая война станет невозможной: Кулеба сказал, какой должна быть победа Украины

15:01

Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистоммнение

14:56

Гороскоп на июль 2024 для Дев: море любви и новые вершиныВидео

14:15

Пленных возвращали через Беларусь: в СБУ и ГУР раскрыли детали обменаВидео

14:10

Беззубую невестку Наташи Королевой высмеяли в сети

13:59

Гороскоп на июль 2024: Львы получат второй шанс и хорошие деньгиВидео

13:45

ВСУ продвинулись на 2 направлениях фронта: Братчук раскрыл детали успешного наступления

13:38

"Трамп – не лучший кандидат": почему Пекину выгодна победа Байдена – мнение

13:15

Что будет, если "заморозят" войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

13:07

В чем разница между психологом и психотерапевтом: к кому обратиться

13:05

Жир расщепится за минуты: как быстро отмыть сковородку - уникальное средство

12:57

У томатов опадают цветы: в чем причина и что нужно сделать, чтоб спасти урожайВидео

12:52

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

12:43

СМИ обнаружили, что из-за халатности чиновника Минобороны Каневского для ВСУ втридорога закупили фляг на 54 млн

Реклама
12:42

Узелков снова оказался в больнице: что случилось

12:27

Церковный праздник 30 июня: что запрещено делать на Двенадцать апостолов

12:03

РФ перестанет быть врагом для США: Трамп сделал скандальное заявление и назвал условие

12:00

Что меняется с 1 июля: кому добавят пенсии, что будет с тарифом на свет и ценами на продукты

11:45

Украинская дизайнер рассказала, когда в Россию будет доставка вышиванокВидео

11:43

Уничтожили ли ВСУ элитную бригаду оккупантов в Волчанске: в ISW раскрыли детали

11:40

Бои за каждую улицу: Силы обороны выбивают россиян из Волчанска

11:11

Как правильно формировать арбуз, чтобы получить большие и сладкие плодыВидео

11:02

Базовый сценарий: в Yasno рассказали, сколько будут длиться отключения света зимой

10:47

Россияне массово сунут на Часов Яр: военные ВСУ заявили о критической ситуации

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять