РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что Украина сама принимает решение относительно целей своих ударов
В издании Reuters сообщили, что Россия обвинила США в атаке на временно оккупированный Крым, утверждая, что полуостров обстреляли ракетами ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине.
"Украина принимает собственные решения по нацеливанию и проводит собственные военные операции", - заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.видео дня
Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что любая гибель гражданского населения является трагедией.
"Это, безусловно, включает тысячи невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала этой российской агрессивной войны", - сказал спикер.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
Напомним, что ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму - теперь оккупантам будет труднее наводить ракеты. Украинские военные в ходе атаки на Крым в ночь на 24 июня, вероятно, поразили центр космического слежения.
В Крыму российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми. Так называемый глава Севастополя, ручной чиновник Кремля, Михаил Развозжаев заявил о работе ПВО в городе. Известно, что россияне получили осколочные ранения.
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