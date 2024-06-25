РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей

Россия обвинила США в атаке на временно оккупированный Крым - в Пентагоне отреагировали.

https://glavred.info/ukraine/rf-zvinuvatila-ssha-v-udari-po-krimu-u-pentagoni-rizko-vidpovili-shchodo-ciley-10575629.html Ссылка скопирована

В Крыму мощная "бавовна"/ коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что Украина сама принимает решение относительно целей своих ударов

В издании Reuters сообщили, что Россия обвинила США в атаке на временно оккупированный Крым, утверждая, что полуостров обстреляли ракетами ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине.

"Украина принимает собственные решения по нацеливанию и проводит собственные военные операции", - заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц. видео дня

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главреда / Инфографика Главреда

Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что любая гибель гражданского населения является трагедией.

"Это, безусловно, включает тысячи невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала этой российской агрессивной войны", - сказал спикер.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Напомним, что ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму - теперь оккупантам будет труднее наводить ракеты. Украинские военные в ходе атаки на Крым в ночь на 24 июня, вероятно, поразили центр космического слежения.

В Крыму российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми. Так называемый глава Севастополя, ручной чиновник Кремля, Михаил Развозжаев заявил о работе ПВО в городе. Известно, что россияне получили осколочные ранения.

Больше "бавовняных" новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред