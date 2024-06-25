УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей

Юлия Закрепа
25 июня 2024, 00:33
56
Россия обвинила США в атаке на временно оккупированный Крым - в Пентагоне отреагировали.
РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей
В Крыму мощная "бавовна"/ коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что Украина сама принимает решение относительно целей своих ударов

В издании Reuters сообщили, что Россия обвинила США в атаке на временно оккупированный Крым, утверждая, что полуостров обстреляли ракетами ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине.

"Украина принимает собственные решения по нацеливанию и проводит собственные военные операции", - заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

видео дня
1710353048-9970.jpg
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главреда / Инфографика Главреда

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют именно Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что любая гибель гражданского населения является трагедией.

"Это, безусловно, включает тысячи невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала этой российской агрессивной войны", - сказал спикер.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Напомним, что ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму - теперь оккупантам будет труднее наводить ракеты. Украинские военные в ходе атаки на Крым в ночь на 24 июня, вероятно, поразили центр космического слежения.

В Крыму российская ПВО "шарахнула" по пляжу с людьми. Так называемый глава Севастополя, ручной чиновник Кремля, Михаил Развозжаев заявил о работе ПВО в городе. Известно, что россияне получили осколочные ранения.

Больше "бавовняных" новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ПВО Пентагон новости Крыма бавовна в России
Реклама

Главное за день

РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей

РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей

00:33 Украина
Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

22:58 Украина
Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

22:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 10189

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Уже никогда не станцует : на фронте погиб известный украинский хореограф 6328

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки 4062

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

В Крыму полномасштабная война : РФ прикрывается гражданскими – Офис президента 4021

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

Последние новости

02:40

Зибров показал, как в компании Поплавского праздновал день рождения

02:00

Финансы пойдут вверх, а удача улыбнется: лучшие дни в июле 2024 - РоссВидео

01:37

Как отмыть окна от желтых пятен - идеальный лайфхак для всех

01:15

Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки

00:33

РФ обвинила США в ударе по Крыму: в Пентагоне резко ответили относительно целей

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
00:01

Си Цзиньпин выдал заявление о "кризисе в Украине": как Китай хочет урегулировать войну

00:00

Потап нецензурно высказался про работу Нади Дорофеевой

24 июня, понедельник
22:58

Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

22:41

37-летняя звезда Женского квартала раскрыла детали свадьбы с иностранцем

Реклама
22:30

Сотня дронов, инструкторы и техперсонал: раскрыты масштабы удара по Ейску

22:18

Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

21:16

Ошибочная политика Путина: теракты в РФ показали реальную ситуацию в стране - CNN

21:15

Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

20:59

"Света не будет": ближайшие 8 недель ситуация с дефицитом в Украине будет сложная

20:52

Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

20:27

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

20:21

Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

20:20

1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

19:57

Зачем нужен кадык: неожиданное открытие нашего тела

19:50

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

Реклама
19:49

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

19:23

Люди выпрыгивали из окон: случился пожар со взрывом на "оборонном" НИИ в ПодмосковьеВидео

19:20

"Красная линия для Запада": какая помощь России со стороны Китая станет крахомВидео

19:19

Новое наступление РФ на юге: названы вероятные сроки начала обострения ситуации

19:10

Прилеты по Одессе 24 июня: что особо смущает и как реагироватьмнение

18:55

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

18:40

Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свининыВидео

18:39

Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные фактыВидео

18:30

Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

18:12

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

18:11

Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище: правдивые приметы

18:07

Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

17:57

"Брезгливое чувство": путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой

17:57

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

17:51

СМИ: ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты

17:34

Самоуничтожилась и упала на россиян: ракета РФ наделала шума в Крыму - Коваленко

17:19

73-летняя сестра Чарльза III попала в больницу с сотрясением мозга

17:09

"РФ движется в нужном для нас направлении": генерал описал сценарий падения РоссииВидео

17:06

Что разрешено и запрещено ввозить в Украину из Польши: список 2024 года

16:55

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: ВСУ отразили мощную атаку врагаВидео

Реклама
16:47

Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление

16:37

ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке

16:31

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

16:29

Главная цель КНР: известно условие, при котором Китай аннексирует территории РФВидео

16:19

Начштаба "Азов" заявил на командующего Объединенными силами ВСУ Содоля: что известно

15:59

"Он - трус и лжец": генерал сказал, как долго продлится "дружба" Трампа и Путина

15:58

Чем вывести пятно от кофе: средство за копейки с эффектом на миллион

15:55

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 25 июня

15:54

"Спокойно можно ехать": астролог Росс назвал дни в июле, благоприятные для поездок

15:53

Обнаружили без конечностей: звезда "Пиратов Карибского моря" умер от атаки акул

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять