'Завоевание земли': Шольц отреагировал на 'мирный план' Путина по Украине

Канцлер Германии рассказал о предложениях российского диктатора Владимира Путина о начале так называемый мирных переговоров с Украиной.

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Шольц рассказал о "мирном плане" Путина / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ОП

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемый мирных переговоров с Украиной являются несерьезными.

Шольц в интервью ZDF сделал соответствующее заявление перед начала саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Путине несерьезным.

"В то же время Путин также показал, что его на самом деле интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", - сказал канцлер Германии. видео дня

Как отметил Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял то, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.

Напомним, что в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада в своем "мирном плане". Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге.

В The Economist назвали дату переговоров с РФ. Серьезные переговоры с Россией скорее всего начнутся в конце 2024 года. Посредниками в переговорах может выступить Саудовская Аравия, Турция или Ватикан.

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