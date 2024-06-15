'Завоевание земли': Шольц отреагировал на 'мирный план' Путина по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемый мирных переговоров с Украиной являются несерьезными.
Шольц в интервью ZDF сделал соответствующее заявление перед начала саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Путине несерьезным.
"В то же время Путин также показал, что его на самом деле интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", - сказал канцлер Германии.видео дня
Как отметил Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял то, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Напомним, что в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада в своем "мирном плане". Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге.
В The Economist назвали дату переговоров с РФ. Серьезные переговоры с Россией скорее всего начнутся в конце 2024 года. Посредниками в переговорах может выступить Саудовская Аравия, Турция или Ватикан.
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