У россиян "что-то пошло не так": ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге

За прошедшие сутки российские оккупанты понесли необычно большие потери на Южном направлении. ВСУ удалось поразить много техники РФ.

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ВСУ уничтожили 5 лодок РФ, более сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники / Коллаж: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

За последние сутки Силам обороны на Юге удалось уничтожить 5 лодок российской армии, также группировка страны-агрессора потеряла немало живой силы. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в Facebook.

"Минус пять лодок за день у врага на Юге. Хм... Обычно одна-две. Что-то "пошло не так", видимо", - написал Плетенчук.

В то же время, в Оперативном командовании "Юг" сообщили о более сотне ликвидированных оккупантов и большом разгроме вражеской техники. Среди них: пушки, танк, автобронетехника, миномет, квадроцикл и упомянутые Плетенчуком лодки.

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"Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. В течение суток получили подтверждение, об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек. Также враг потерял 30 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

На этом успехи украинских сил по ликвидации вражеских целей не закончились. Нашим защитникам удалось также уничтожить место хранения боеприпасов противника и 5 наблюдательных пунктов.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Успешные действия ВСУ на Юге - что известно

Накануне стало известно, что подразделения ВСУ могли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области. Благодаря победе украинских героев оккупантам еще с прошлого года не удается выбить оттуда бойцов ВСУ, а те даже расширяют свое присутствие.

Российские оккупанты недавно атаковали остров Нестрига в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для размещения военных позиций. Однако благодаря успешным действиям ВСУ, в штурмах оккупанты несут значительные потери.

Не смотря на то, что населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра полностью уничтожен в результате вражеских ударов, Силы обороны Украины все еще имеют перспективы по расширению плацдармов на этом направлении боевых действий.

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