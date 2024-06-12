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"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на Сумы

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2024, 23:48обновлено 13 июня, 00:54
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Российские оккупанты уже пытались прорвать оборону украинских военных в Сумской области, говорит Буданов.
Буданов, ВСУ
Буданов рассказал о сложном периоде на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главное управление разведки

В Украине на фронте начался очень тяжелый период. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Россияне уже начали свое летнее контрнаступление. Оно началось еще в середине мая и до сих пор продолжается.

"Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого... Я считаю, что он (тяжелый период - ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю - армагеддона никакого не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим", - сказал Буданов.

видео дня

Наступление РФ на Сумскую область

Буданов также отметил, что российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону. Время от времени они бросают в атаку свои ДРГ. Однако не следует ждать, что РФ скоро начнет наступление на Сумы.

"Все необходимые меры уже приняты и такого масштаба, как произошло, уже нет", - подчеркнул он.

Смотрите видео о возможном наступление РФ на Сумы:

Буданов
Буданов рассказал о сложном периоде на фронте / фото: скриншот

Возможность наступления РФ на Сумщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Главная задача россиян – "отгрызать территории Украины по кусочку". Такие действия оккупантов могут объясняться желанием получить сильную переговорную позицию.

Страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в приграничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы.

Кроме того, наступление российских оккупантов на Сумскую область может начаться в любой момент, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. РФ стянула десятки тысяч оккупантов на границу Сумской и Харьковской областей.

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война в Украине Сумская область вторжение России Кирилл Буданов
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