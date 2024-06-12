"Начался тяжелый период": Буданов - об "армагеддоне" на фронте и наступлении на Сумы

В Украине на фронте начался очень тяжелый период. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
Россияне уже начали свое летнее контрнаступление. Оно началось еще в середине мая и до сих пор продолжается.
"Ситуация не самая лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого... Я считаю, что он (тяжелый период - ред.) сейчас идет. Но я еще раз повторяю - армагеддона никакого не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим", - сказал Буданов.видео дня
Наступление РФ на Сумскую область
Буданов также отметил, что российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону. Время от времени они бросают в атаку свои ДРГ. Однако не следует ждать, что РФ скоро начнет наступление на Сумы.
"Все необходимые меры уже приняты и такого масштаба, как произошло, уже нет", - подчеркнул он.
Смотрите видео о возможном наступление РФ на Сумы:
Возможность наступления РФ на Сумщине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Главная задача россиян – "отгрызать территории Украины по кусочку". Такие действия оккупантов могут объясняться желанием получить сильную переговорную позицию.
Страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в приграничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы.
Кроме того, наступление российских оккупантов на Сумскую область может начаться в любой момент, заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. РФ стянула десятки тысяч оккупантов на границу Сумской и Харьковской областей.
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