"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

Активные наступательные действия армия страны-агрессора продолжает вести фактически по всей линии фронта, поэтому ВСУ под руководством Александра Сирского делают ставку на максимальное уничтожение живой силы и техники врага, сообщил главком в Telegram.
Основные усилия оккупационных войск РФ все еще сосредоточены на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь врагом сосредоточено наибольшее количество штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад. ВСУ сдерживают противника и не дают возможности продвинуться вперед.
Подразделения российской армии продолжают бои для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска, атакуя украинские войска в районах Часового Яра, Клещеевки и Калиновки.
Сложная ситуация для противника сложилась в районах Белогоровки и Северска. Там ВСУ наносят врагу большие потери, при этом не оставляют шансов на малейший успех, оккупанты просто "откатываются назад", оставляя тела своих солдат. Успехом для РФ не увенчались и бои на Харьковщине.
"На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности". В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений", - говорится в сообщении Сырского.
На Юге ситуация фактически без изменений - агрессор продолжает наступательные действия в районах Старомайорского и Роботино, а в направлении Крынок и островов Херсонщины вел бои за удержание плацдарма, однако безуспешно.
Главком Сырский также подчеркнул, что сейчас главными задачами для ВСУ является получение преимущества над противником, уменьшение потерь среди личного состава и переход из обороны в наступление.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Успехи ВСУ в борьбе против российских оккупантов
Напомним, ВСУ разгромили полк РФ в районе Волчанска и взяли в плен его военнослужащих. После этого подразделение вывели с территории Украины.
Недавно противник потерял на Юге целую роту. Также ВСУ удалось поразить интересные цели, такие как два "панциря", "сонцепёк" и десятки артустановок.
Ранее стало известно, что украинские силы нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного моря.
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