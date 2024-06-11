Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

Дмитрий Плетенчук не исключил, что россияне могли испытывать морские дроны.

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Дмитрий Плетенчук прокомментировал удары по оккупантам в Азовском море / Минобороны РФ, Facebook Плетенчук

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал удар по барже и буксиру российских оккупантов в Азовском море.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, нельзя исключать, что удар по судам мог быть нанесен самими оккупантами.

"Сейчас с позиции ВМС могу такой девиз сказать: "Это не мы". Пока нам неизвестно о применении с нашей стороны. Ничего такого не происходило. Поэтому прокомментировать это я не могу. У меня пока нет подобной информации", - сказал представитель ВМС.

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При этом собеседник не исключил, что россияне могли испытывать морские дроны, "которыми они кичатся, что они у них есть и они обязательно их будут применять".

"Знаете, у них вообще friendly fire - это нормальная практика. В прошлый раз так же Северный флот проводил обучение и они ракетой уничтожили рыболовный траулер. И это у них вполне приемлемо в принципе. Поэтому я допускаю возможность, что это был подобный инцидент", - добавил Плетенчук.

Удары по судам РФ в Азовском море

Ранее сообщалось, что в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора.

В сообщении отмечается, что атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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Ранее была названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения. Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Напомним, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

Глава СБУ Василий Малюк, в свою очередь, прогнозирует проведение новых спецопераций, которые нанесут еще больший ущерб врагу - как на суше, так и в море.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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