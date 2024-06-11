УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

Алексей Тесля
11 июня 2024, 11:08
89
Дмитрий Плетенчук не исключил, что россияне могли испытывать морские дроны.
Российские корабли, ракета, Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Плетенчук прокомментировал удары по оккупантам в Азовском море / Минобороны РФ, Facebook Плетенчук

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал удар по барже и буксиру российских оккупантов в Азовском море.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, нельзя исключать, что удар по судам мог быть нанесен самими оккупантами.

"Сейчас с позиции ВМС могу такой девиз сказать: "Это не мы". Пока нам неизвестно о применении с нашей стороны. Ничего такого не происходило. Поэтому прокомментировать это я не могу. У меня пока нет подобной информации", - сказал представитель ВМС.

видео дня

При этом собеседник не исключил, что россияне могли испытывать морские дроны, "которыми они кичатся, что они у них есть и они обязательно их будут применять".

"Знаете, у них вообще friendly fire - это нормальная практика. В прошлый раз так же Северный флот проводил обучение и они ракетой уничтожили рыболовный траулер. И это у них вполне приемлемо в принципе. Поэтому я допускаю возможность, что это был подобный инцидент", - добавил Плетенчук.

Удары по судам РФ в Азовском море

Ранее сообщалось, что в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора.

В сообщении отмечается, что атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

Ранее была названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения. Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Напомним, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

Глава СБУ Василий Малюк, в свою очередь, прогнозирует проведение новых спецопераций, которые нанесут еще больший ущерб врагу - как на суше, так и в море.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Азовское море ВМС Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

11:08 Украина
ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный "козырь" украинских атак

ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный "козырь" украинских атак

09:52 Украина
Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

09:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla 3268

СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

Опять не в ту дверь : путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке 2532

"Опять не в ту дверь": путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили жирную цель в Крыму 2133

Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай 2042

Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай

Последние новости

11:33

Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

11:19

Ситуация на Харьковщине резко изменилась: РФ применила новую тактику - офицер ВСУ

11:16

"Киев должен дать добро": ЕС хочет качать газ по российско-украинскому газопроводу

11:08

Удары по судам РФ в Азовском море: в ВМС сделали неожиданное заявление

10:49

Как проявлялась болезнь Заворотнюк: коллеги вспомнили первые симптомы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:39

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Обезьянам - плохой день, Свиньям - проблемы со здоровьем

10:37

США разрешили "Азову" использовать американское оружие: как отреагировали в бригаде

10:12

Вероятность ввода французских войск в Украину: эксперт объяснил позицию Макрона

09:58

Что будет с субсидиями с высоким тарифом на свет: в Минсоцполитики дали ответ

Реклама
09:53

Диктатор Владимир Путин бросил свою любовницу из-за нехорошей болезни - СМИ

09:52

ВСУ контратакуют на Харьковщине: в ISW назвали главный "козырь" украинских атак

09:33

Люди были ошеломлены, узнав, что на самом деле означает Google

09:26

В российской глубинке разбился российский самолет Су-34: экипаж погиб

09:14

Гороскоп на завтра 12 июня: Весам - кардинальные перемены, Рыбам - не день, а наслаждение

09:10

Белый дом снял запрет на передачу американского оружия "Азову" – WP

09:00

Кристина Орбакайте не выдержала и обратилась к россиянам - что случилось

09:00

Какой праздник 12 июня: что категорически запрещено делать на святого Петра

08:39

Выплатят почти 125 тысяч грн: Фарион официально восстановили на работе в вузе

08:11

Украинцы могут получить до 54 тысяч грн помощи: кто имеет право

08:10

Выборы в Бельгии, специфика страны и помощь Украинемнение

Реклама
08:07

Могли продлить жизнь: Жанна Фриске попала в руки мошенника во время лечения

08:07

Оккупанты захватили Старомайорское, ВСУ восстановили позиции под Донецком – ISW

07:09

Как идет мобилизация в последнее время: в Раде указали на тенденцию

06:31

В Пентагоне пояснили, как ВСУ смогут удерживать линию обороны на фронте

06:10

В НАТО готовят важную должность из-за войны в Украинемнение

05:30

Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

04:55

Может вызвать сердечный приступ: какой подсластитель не стоит употреблять - ученые

04:20

Удары на сотни километров: как и чем ВСУ бьют по целям в РФ – мнение

03:37

Украинцев ждут новые ограничения: Польша меняет закон о помощи беженцам

03:04

РФ перебросила на Сумское направление 3 батальона кадыровцев: есть ли угроза наступления

03:00

"Принес любимые цветы": Дзидзьо засветился в объятиях известной актрисы

02:35

И это не муж: Лиза Ющенко на редком фото показала главного мужчину в ее жизни

02:14

Не дайте себя обмануть: как распознать несвежую рыбу

01:40

Эксперт пояснил, какие у самолетов Mirage есть важные качества для нынешней войны

01:15

"Не видела такого за 22 года работы": в США удивили подробностями о сбитом А-50

01:10

Женщина удивила методом и показала, как правильно использовать теркуВидео

00:48

"Ты меня бесишь": Оля Цибульская поцапалась с известным шоуменом

10 июня, понедельник
23:13

Китай отказался принять участие в Саммите мира: как отреагировал Зеленский

22:53

Готовит ли Россия наступление на Сумскую область: прогноз Коваленко

22:43

"У тебя будут проблемы": король Чарльз пригрозил сыну - причина

Реклама
22:33

Предприятия смогут забронировать 100% работников: кто имеет на это право

22:32

РФ потеряла 1,5 млн. тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по НПЗ под Ростовом

21:50

"Он никакой": путинистка Валюха из "Сватов" сорвалась на Владимира Зеленского

21:46

Почти все совершают катастрофическую ошибку: как правильно ставить свечи в церквиВидео

21:35

Делегация Нидерландов прибыла в Киев на фоне близких поставок F-16: о чем говорили

21:14

Вкуснее не бывает: "королевское" варенье из черешни - невозможно оторватьсяВидео

21:12

Погиб в окопе: россияне убили известного комбата ОУН Николая КоханивскогоФото

21:03

"Сотни членов экипажа": в Баренцевом море загорелся корабль РФ "Адмирал Левченко"

20:42

Валерий Меладзе стал дедушкой - первые подробности

20:23

Почему Путин летит в КНДР?Видеоблоги

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять