Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

Президент сделал заявление относительно ночной атаки Ирана на Израиль.

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Зеленский упомянул в речи Конгресс / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Украина осудила атаку Ирана на Израиль. Президент Владимир Зеленский отметил, что Тегеран использует такой же террор, что и Россия.

В своем обращении в Х Зеленский подчеркнул, что украинцы уже давно знакомы с массированными воздушными ударами.

"Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, которая применяет те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов", - подчеркнул глава государства.

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Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Зеленский подчеркнул, что действия Ирана "угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сотрудничество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира".

После чего президент обратился к Западу, в частности к Конгрессу США, с призывом передать Украине необходимое вооружение.

"Мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время", - отметил президент.

Атака Ирана на Израиль - главное

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет. Отражать атаку Израилю помогали США и Франция. Соседние страны также приняли меры по безопасности.

На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон снова начал рассматривать утверждение пакета помощи Израилю.

Эксперты увидели в этом шанс и для ВСУ, поскольку пока в этот законопроект включена и помощь Украине. Хотя, стоит отметить, разговоры об исключении из израильского проекта Украины ходили еще в феврале 2024 года.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, есть высокие риски, что законопроект о помощи Израилю примут без помощи Украине.

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