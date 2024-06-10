ВСУ взяли много пленных: в Сети рассказали о разгроме россиян под Волчанском

Оккупанты обвиняют в некомпетентности командование российской группировки войск "Север".

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ВСУ отражают атаки РФ на Харьковщине / Колаж: Главред, фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ, 38 окрема бригада морської піхоти

В районе Волчанска Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили вражеские подразделения и взяли много пленных.

Об этом пишет военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные, публикуемые в пабликах пропагандистов.

Он уточнил, что после разгрома на Харьковщине, одно из подразделений армии РФ полностью потеряло свою боеспособность и было выведено на территорию РФ.

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"После того как полк разгромили в районе Волчанска и взяли в плен его военнослужащих, подразделение вывели с территории Украины", - отмечает он.

Цаплиенко добавил, что оккупанты на страницах личных пабликов обвиняют в некомпетентности российскую группировку войск "Север" и его начальника генерала Александра Лапина.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Добавим, что о потерях армии РФ под Волчанском также сообщают российское военные паблики.

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Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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