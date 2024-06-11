'В Харькове - период затишья': удары ВСУ по территории РФ защитили город

Для защиты города, необходимо больше западной противовоздушной обороны, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Удары по территории РФ помогли защитить Харьков / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН, Харьковская ОГА

Украинские защитники ударили ракетами по позициям, с которых осуществлялись ракетные атаки на Харьков. Эти удары сократили количество обстрелов города. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил агентству Reuters.

Сейчас по Харькову - второму по величине городу Украины, расположенному вблизи российской границы, российские оккупанты наносят ракетные удары и удары беспилотниками. Однако, по словам Терехова, разрешение США на использование американского оружия для поражения целей на территории России помогло установить относительное "спокойствие" в городе

Мэр Харькова в интервью в Берлине заявил, что возможность наносить удары по России после нескольких недель интенсивных бомбардировок облегчила ситуацию.

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"Поэтому, возможно, в Харькове этот период затишья последние пару недель. Что не было таких больших бомбардировок, как это было, например, в мае", - отметил Терехов.

Мэр также сообщил, что в Харьков прибыли около 11,5 тысяч человек из регионов, которые находились под сильными обстрелами. Также Терехов отметил, что для защиты города, необходимо больше западной противовоздушной обороны.

"Очень важно иметь оружие вовремя. Очень важно иметь это оружие, особенно системб противовоздушной обороны", - добавил мэр.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Разрешение Украине от США на удары по РФ американским оружием - подробности

Напомним, администрация Байдена разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда оккупанты атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Как сообщал Главред, "зеленый свет" от Байдена на удары по территории России не распространился на один тип вооружения. США призвали Украину не бить по России дальнобойными ракетами, в частности ATACMS.

Кроме этого, украинские военные на Харьковщине уже используют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Разрешение ВСУ на использование западного оружия для ударов по территории России создаст угрозу для авиации оккупантов на подступах к украинской границе. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что такое решение повлияет на ведение войны и планирование контрнаступательных действий.

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