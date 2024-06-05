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Выманивают ВСУ: названо направление, где оккупанты готовят удар - это не Харьков

Мария Николишин
5 июня 2024, 12:52
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Оккупанты будут расширять географию приграничных областей для боевого контакта, чтобы вытянуть как можно больше украинских войск с Востока.
Выманивают ВСУ: названо направление, где оккупанты готовят удар - это не Харьков
Армия РФ продолжит давить на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Армия страны-агрессора России продолжит давить на Харьковщине, но основной удар попытается нанести на другом участке фронта. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.

Он отметил, что враг будет расширять географию приграничных областей для боевого контакта, чтобы вытянуть как можно больше украинских войск с Востока и резервов, которые формирует командование.

"Это логика войны. Они будут растягивать войска по линии фронта - чем шире, тем лучше", - подчеркнул военный эксперт.

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Свитан подчеркнул, что основной удар оккупанты попытаются нанести в Донецкой области, чтобы как можно ближе подобраться к административной границе. Они уже подошли к водохранилищу в Карловке. Поэтому будут давить на трех направлениях: Очеретино, Покровск, Курахово.

Полковник запаса ВСУ объяснил, что перераспределение украинских войск в Харьковской области дает результат россиянам. Силы обороны отходят на Востоке, в то же время на севере Харьковщины понемногу возвращают позиции.

"Практически 30 тысяч россиян будут пытаться удержать наши войска на этом направлении", - считает Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление России на Харьковщине - последние новости

Напомним, в ночь на 3 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрела РФ повреждения получили дома базы отдыха, есть погибший и раненые.

Представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин говорит, что ВСУ сдерживают наступление российских войск на севере Харьковщины. Украинские защитники контролируют примерно 70% города Волчанск.

Известно и то, что оккупанты увеличили количество применений КАБов по позициям украинских защитников, а также использование ствольной и реактивной артиллерии.

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