Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

Сергей Ауслендер оценил вероятность формирования врагом группировки для наступления на северо-восточную границу.

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Даже при условии объявления всеобщей мобилизации у России возникнет масса различных проблем, например, с техникой, заявил журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

"Где брать технику? У россиян её дефицит. Они же отправляются в атаки на мотоциклах или бросают в бой одиночные бронемашины. Где взять офицеров?", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Аналитик напомнил, что на 300 тысяч военных нужно примерно 10 тысяч офицеров, причём не только уровня лейтенантов.

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"Понадобятся командиры батальонов, которых не хватает, командиры полков и дивизий, майоры, подполковники, полковники, генералы. И если генералов у россиян, как собак нерезаных, то офицеров среднего и нижнего звена не хватает", - напомнил он.

В то же время собеседник считает, что в РФ командиры на уровне рот либо выбиты на поле боя, либо уже участвуют в войне, поэтому их физически неоткуда взять.

"А это очень ценный ресурс, на подготовку которого нужно много времени. В этом вопросе у россиян намечается большая проблема. Это лейтенантов можно подготовить за три месяца, и они будут способны командовать даже взводом, но не командиров рот. Поэтому мне сложно представить, чтобы россияне за полгода смогли сформировать группировку, которая способна была бы наступать на Сумы, Харьков, Киев и всю северо-восточную границу в целом", - добавил Ауслендер.

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Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

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