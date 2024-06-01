Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

Даже при условии объявления всеобщей мобилизации у России возникнет масса различных проблем, например, с техникой, заявил журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
"Где брать технику? У россиян её дефицит. Они же отправляются в атаки на мотоциклах или бросают в бой одиночные бронемашины. Где взять офицеров?", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Аналитик напомнил, что на 300 тысяч военных нужно примерно 10 тысяч офицеров, причём не только уровня лейтенантов.
"Понадобятся командиры батальонов, которых не хватает, командиры полков и дивизий, майоры, подполковники, полковники, генералы. И если генералов у россиян, как собак нерезаных, то офицеров среднего и нижнего звена не хватает", - напомнил он.
В то же время собеседник считает, что в РФ командиры на уровне рот либо выбиты на поле боя, либо уже участвуют в войне, поэтому их физически неоткуда взять.
"А это очень ценный ресурс, на подготовку которого нужно много времени. В этом вопросе у россиян намечается большая проблема. Это лейтенантов можно подготовить за три месяца, и они будут способны командовать даже взводом, но не командиров рот. Поэтому мне сложно представить, чтобы россияне за полгода смогли сформировать группировку, которая способна была бы наступать на Сумы, Харьков, Киев и всю северо-восточную границу в целом", - добавил Ауслендер.
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Кто такой Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.
Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.
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