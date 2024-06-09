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Есть первые успехи применения Украиной оружия США по России: оценка Салливана

Яна Ставская
9 июня 2024, 18:05
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Помощник Байдена объяснил, почему Соединенные Штаты приняли такое решение.
Салливан, ВСУ
Салливан дал оценку наступления России в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

"Харьковская операция" россиян застопорилась, рассказал в интервью CBS News помощник американского президента Джейк Салливан. Он связал это с недавними ударами ВСУ оружием США по территории России.

В разговоре с журналистами он заметил, что решение Белого дома позволить Украине наносить удары американским вооружением по приграничной территории России отвечало здравому смыслу.

Салливан объяснил, что США приняли это решение, учитывая продвижение россиян на Харьковском направлении.

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"Мы не могли не позволить украинцам стрелять (американским вооружением, - Главред) через границу, поражать российские орудия и огневые точки, обстреливавшие украинцев. Поэтому президент санкционировал это", - сказал Салливан.

Он подтвердил, что ВСУ уже применяют по российскому приграничью вооружение США, что сказалось на продвижении россиян в Харьковской области.

"Импульс этой операции (России, - Главред) в Харьковской области застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но русские не смогли добиться существенного прогресса в последние дни в этом районе, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в удержании линии и отражении агрессивных российских сил", - подчеркнул Салливан.

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Удары по Белгородской области - важное

Белгородскую область, откуда россияне выпускают по Харькову ракеты и идут в наступление, уже который день сотрясает от взрывов. ВСУ вовсю используют против военных объектов РФ западную артиллерию после получения соответствующего одобрения от стран Европы и США.

Накануне ВСУ мощно атаковали те самые пусковые установки баллистики, который почти ежедневно терроризируют гражданское население Харьковской области, что подтверждают российские паблики.

С тех пор, как США и ключевые партнеры Украины разрешили ВСУ бить своим оружием по приграничной территории России, Киев "радикально изменил военную тактику", говорится в материале BILD.

При этом сама Москва никак не реагирует, хотя ранее представители Кремля угрожали, что применение западного оружия по российской территории будет равно нападению Запада на Россию.

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Куда ВСУ могут бить западным оружием по РФ? / Инфографика Главреда

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