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Авиация будет в опасности: Ермак сделал неожиданное заявление об ударах по РФ

Руслана Заклинская
4 июня 2024, 16:43
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Украина может изменить ход войны с помощью ударов по России западным оружием, заявил Андрей Ермак.
Авиация будет в опасности: Ермак сделал неожиданное заявление об ударах по РФ
Российской авиации не будет спокойно возле украинской границы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army, Минобороны РФ

Разрешение ВСУ применять западное оружие для ударов по территории России создаст угрозу для авиации оккупантов на дальних подступах к украинской границе. Об этом он сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Разрешение использовать западное оружие по территории РФ - это крайне важное решение", - отметил он.

По словам Ермака, удары украинских защитников по РФ западным оружием повлияют на ведение войны и планирование контрнаступательных действий. Также они ухудшат возможности российских оккупантов задействовать силы в приграничье.

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"Российская тактическая авиация не сможет быть в безопасности на дальних подступах к украинской границе", - добавил руководитель Офиса президента.

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Удары по России / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.

Как сообщал Главред, "зеленый свет" от Байдена на удары по территории России не распространился на один тип вооружения. США призвали Украину не бить по России дальнобойными ракетами, в частности ATACMS.

Кроме этого, украинские военные на Харьковщине уже используют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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