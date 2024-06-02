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ВСУ стерли в пыль рекордное количество оружия и оккупантов: у РФ максимальные потери

Руслана Заклинская
2 июня 2024, 04:32
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Украинские защитники установили новый рекорд по ликвидации оружия и личного состава России с начала полномасштабного вторжения, рассказали в Минобороны.
ВСУ стерли в пыль рекордное количество оружия и оккупантов: у РФ максимальные потери
ВСУ установили новый рекорд в войне с оккупантами / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

ВСУ продолжают наносить мощные потери российским оккупантам. В мае украинские защитники установили новый рекорд по уничтожению техники и личного состава РФ. Об этом сообщило в Министерство обороны Украины в соцсети Х.

По данным Минобороны, украинские защитники уничтожили рекордное количество российской артиллерии за весь период полномасштабной войны. В течение мая ВСУ ликвидировали 1160 вражеских артиллерийских систем.

"Очередной рекорд. 1160 российских артиллерийских систем было уничтожено в мае. Это наибольшее количество потерь артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие на металлолом", - говорится в сообщении.

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ВСУ стерли в пыль рекордное количество оружия и оккупантов: у РФ максимальные потери
Количеством уничтоженных артсистем России за последние месяцы / Фото: Минобороны Украины

Кроме того, в мае армия оккупантов потеряла 38 940 своих солдат, что является наибольшим показателем месячных потерь россиян с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, за май ВСУ сбили 9 истребителей и ликвидировали 860 бронетранспортеров.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Напомним, сейчас одним из самых горячих направлений боевых действий является Харьковщина. Россияне планируют захватить Волчанск и начать вторую фазу наступательной операции на севере Харьковской области, утверждает ISW.

Также российские оккупанты оттягивают артиллерию и часть пехоты с левого берега Херсонщины и перебрасывают ее на Харьковское направление, сообщил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Как сообщал Главред, враг использует тактику массированного поражения украинских позиций артиллерией и КАБами. По словам Волошина, россияне перемещают подразделения 44 и 11 армейских корпусов для поддержки штурмовых действий, но сил и средств им пока не хватает.

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