"Некоторые страны не ставили ограничений": в НАТО сделали заявление об ударах по РФ

Генсек НАТО подчеркнул, что папо Украины на самооборону включает возможность атаковать военные цели на территории РФ с использованием имеющегося вооружения.

https://glavred.info/world/nekotorye-strany-ne-stavili-ogranicheniy-v-nato-sdelali-zayavlenie-ob-udarah-po-rf-10569419.html Ссылка скопирована

Несколько стран НАТО никогда не накладывали никаких ограничений для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Несколько стран-члены НАТО никогда не запрещали Украине использовать предоставленное ими вооружение для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Он подчеркнул, что страны-члены НАТО ожидают, что Украина будет применять западное вооружение с соблюдением гуманитарного права.

"Несколько союзников никогда не накладывали никаких ограничений на использование, поставленного ими оружия. И опять же, это вопрос соблюдения международного права. Права Украины на самооборону. Россия напала, Украина должна защищаться. Это также включает возможность атаковать законные военные цели в России", - заявил Столтенберг перед встречей глав МИД стран-членов Альянса. видео дня

Генсек НАТО подчеркнул, что РФ наносит удары по Украине со своей территории, что очевидно. Это, по словам Столтенберга, значительно усложняет защиту украинцев, в случае, если они не могут использовать имеющееся оружие для отражения вражеских атак.

Столтенберг добавил, что многие страны уже уточнили свою позицию и пришли к выводу, что Украина может использовать полученное оружие для самообороны, включая удары по военным целям на территории Российской Федерации.

"Мы ожидаем, что это будет осуществляться в соответствии с международным правом и ответственным путем", - подчеркнул руководитель НАТО.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары по России западным вооружением - реакция стран НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство Дании объявило, что украинские войска смогут использовать датские истребители F-16 для ударов по территории страны-агрессора России. Это подтвердил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам. Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что его страна не будет запрещать Украине наносить удары по военным целям на территории России чешским оружием и боеприпасами.

Два высокопоставленных чиновника из администрации президента США Джо Байдена предоставили Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято в Вашингтоне.

По информации американских СМИ, администрация Джо Байдена предоставила Украине ограниченное разрешение на удары по целям на территории РФ. Однако неизвестно, на какую территорию это разрешение распространяется в Белгородской области и касается ли оно Курской и Брянской областей. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред