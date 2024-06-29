Графики отключения света на 30 июня: в какие часы будут наибольшие ограничения

В Украине в воскресенье, 30 июня, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.
Там также отмечают, что с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.
"Когда свет есть - потребляйте, пожалуйста, экономно", - отметили в Укрэнерго.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки.
В то же время, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.
Стоит заметить, что причиной частых отключений электроэнергии в Украине стали атаки России на энергетические объекты. С понедельника ситуация значительно ухудшилась из-за атаки оккупантов.
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