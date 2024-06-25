Почему украинцам начали чаще выключать свет: в Минэнерго шокировали заявлением

Ведутся работы по подготовке атомных блоков к отопительному сезону, ведь зимой нагрузка на энергосистему будет значительно больше, сказала Светлана Гринчук.

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Дефицит электроэнергии в системе продолжается / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Причиной частых отключений электроэнергии в Украине стали атаки России на энергетические объекты. С понедельника ситуация значительно ухудшилась из-за субботней атаки оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, в выходные дни потребление электроэнергии меньше, чем в рабочие будни, когда работает промышленность. Именно поэтому последствия атаки РФ, которая состоялась 22 июня, ощутились больше всего с понедельника.

Гринчук отметила, что сейчас дефицит в энергосистеме продолжается, а генерация электроэнергии в Украине недостаточна. В то же время растет потребление из-за жаркой погоды, что еще больше усложняет ситуацию.

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"К сожалению, отремонтировать повреждения, особенно за последние атаки, не так быстро удается, однако мы этим занимаемся", - подчеркнула заместитель министра энергетики.

Также Гринчук добавила, что сейчас ремонтируются несколько атомных блоков. Энергетики готовят ядерные объекты к отопительному сезону летом, чтобы они были в удовлетворительном состоянии зимой, когда нагрузка на энергосистему будет значительно больше. По ее словам, вывод блоков из ремонта улучшит ситуацию с генерацией электроэнергии.

"Мы постоянно с местными органами власти и операторами систем распределения на местах пытаемся совершенствовать эти графики, учитываем все жалобы наших потребителей для того, что улучшать ту ситуацию, которая есть", - отметила она.

Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такая Светлана Гринчук? Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики. Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и т.д.

Атаки РФ по энергетике Украины - ситуация со светом

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, атаке подверглись объекты Укрэнерго в западных и южных регионах. В результате обстрела на одном из объектов пострадали двое энергетиков, которых доставили в больницу.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Украина активно готовится к зиме и делает все возможное, чтобы минимизировать отключения электроэнергии. Хотя их избежать трудно из-за серьезных повреждений.

Как сообщал Главред, российские войска начали атаковать солнечные электростанции в Украине. Уничтожены объекты с общей мощностью более 9 гигаватт, рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

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