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"Света не будет": ближайшие 8 недель ситуация с дефицитом в Украине будет сложная

Юлия Закрепа
24 июня 2024, 20:59обновлено 24 июня, 22:59
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Сергей Коваленко объяснил, что сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины
свет, выключение света
/ Колаж: Главред, фото: pixabay

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

На своей странице в Facebook он сообщил, что Украина критически нуждается в генерации электроэнергии, мы зависим от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня.

"Сейчас идут ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях. Поэтому некоторые блоки не работают. Что очень существенный фактор. В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления. Сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины. Что исключает фактор критической инфраструктуры и другие. Там есть еще несколько изменений, которые должны ввести и оно заработает", - отметил Сергей Коваленко.

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Кроме того, графики отключения света в столице как были разделены на зоны - белая, серая и черная - так и будут оставаться.

"Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы. Мы и ОСР будем максимально быстро сообщать об изменениях. Но для планирования - лучше не рассчитывать. В белой зоне свет должен быть. Если нет, то надо заполнить электронную заявку на сайте сетей. Может авария, может ошибка, может отказ оборудования, может быть что угодно. Коллеги забирают и анализируют. Если вам хочется уточнить какие-то вопросы по вашему адресу, то лучше в личные писать ОСР", - подчеркнул Коваленко.

'Света не будет': ближайшие 8 недель ситуация с дефицитом в Украине будет сложная
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о Yasno?

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Напомним, что в Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света. В одной из областей Украины применили аварийные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина - недостаточная эффективность уже примененных мер.

22 июня РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах. В результате российской ракетной атаки были повреждены 2 энергообъекта на территории Львовской и Запорожской областей, отметили в Укрэнерго.

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