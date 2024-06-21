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Графики отключения света 22 июня: в какие часы не будут выключать электроэнергию

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2024, 17:40
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Графики отключения электроэнергии 22 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей.
свет, выключение света
Графики отключения света на 22 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине 22 июня во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений света. В этот день времени с электроэнергией будет больше. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применены с 16:00 до 24:00. Но при этом объем ограничений будет больше в период с 18:00 до 23:00.

"Причина - последствия массированных ударов россиян по энергообъектам. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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