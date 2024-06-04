УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

Алёна Воронина
4 июня 2024, 15:15
89
Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул премьер-министр Украины.
Денис Шмыгаль, энергосистема Украины, свет, отключения света
Шмыгаль сделал неутешительное заявление по поводу отключений света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Последствия атак страны-агрессора России по украинской энергетике долгосрочные, и поэтому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 4 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - отметил Шмыгаль.

видео дня

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом для нашего государства сейчас является укрепление энергетики после российских террористических ударов.

Также он отметил, что ситуация очень сложная, уже было потеряно более 9 ГВт мощностей генерации.

"Враг продолжает атаковать энергетические объекты. Сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство имеет стратегию, которая состоит из пяти больших блоков:

  • усиление нашей противовоздушной обороны;
  • ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;
  • децентрализация энергосистемы, для чего, по словам Шмыгаля, уже был сформирован комплекс мер;
  • международная поддержка и сотрудничество;
  • энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии: нужно экономить на всех уровнях - от крупных предприятий до отдельных домов и квартир.

Отключение света - последние новости

Ранее стало известно, в какие часы будут выключать свет 4 июня. Ранее сообщалось, что объем дефицита будет больше. Графики отключения света введут для промышленных и бытовых потребителей во всех областях Украины.

Также в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня - там не будут выключать свет. Несмотря на то, что в одной области не будут выключать электроэнергию, ситуация остается сложной.

Напомним, ранее сообщалось, что отключений света станет больше - в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой. На этой неделе наибольший дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, но, в общем, и в течение всех суток.

Читайтетакже:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины Денис Шмыгаль отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

15:15 Украина
Киеву выключили свет: графики не работают

Киеву выключили свет: графики не работают

15:05 Украина
У России никаких шансов: астролог предсказал исход наступления РФ и "интересную ситуацию" в Кремле

У России никаких шансов: астролог предсказал исход наступления РФ и "интересную ситуацию" в Кремле

14:00 Эксклюзивы
Все главные новости
Реклама

Популярное

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал «баллистику» под Белгородом, горят склады БК 9586

Месть за Харьков: HIMARS зрелищно атаковал "баллистику" под Белгородом, горят склады БК

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня 8490

Свет вообще не будут выключать: в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня

На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности 5110

На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести? 4820

Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести?

Последние новости

15:20

Как охладить комнату за считанные минуты: лучшие методы борьбы с жарой

15:15

"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

15:05

Киеву выключили свет: графики не работают

14:47

Загадка для опытных хозяек: что означают коричневые пятнышки в яичном белке

14:45

Церковный праздник 5 июня: что запрещено делать в день Игоревской иконы Божьей Матери

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
14:00

У России никаких шансов: астролог предсказал исход наступления РФ и "интересную ситуацию" в КремлеЭксклюзив

13:54

Издевались над пленными: Лубинец рассказал подробности об оккупантах-садистах

13:44

Леди Гага беременна первенцем - СМИ

13:35

Как Брэд Питт отреагировал на то, что от него отреклись собственные дети

Реклама
13:09

Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза

13:03

Певица Адель напала на фаната прямо на концертеВидео

12:46

"Мост" для членства в НАТО: Альянс даст Украине новый пакет безопасности – СМИ

12:29

Освобожденная из плена Марьяна Чечелюк намекнула, что была беременна и потеряла ребенка

11:58

Пекин может пойти на эскалацию: Китай способен открыть несколько фронтов – прогноз

11:38

"На фронте будут происходить ужасные события": названы опасные даты в июне 2024Видео

11:29

Украина готовится атаковать Крымский мост - Bild

10:59

Надоело умирать: Узелков матом обратился к украинским ведущим

10:57

Украине нужно контрнаступать для сильных позиций на переговорах – Foreign Policy

10:52

Скабеева оказалась честнее Латыниной: решающий аргументВидеоблоги

10:34

Били и кричали украинофобские заявления: в Киеве неизвестные напали на волонтераВидео

Реклама
10:33

В Госдепе сделали громкое заявление об отказе Китая участвовать в Саммите мира

09:53

Другого выбора нет: аналитик сделала неутешительный прогноз насчет войны в Украине

09:47

Шольц назвал главную цель ударов Украины немецким оружием по территории и РФ

09:36

"Сожрем друг друга": путинистка Валерия высказалась о разводе с Пригожиным

09:30

Гороскоп на завтра 5 июня: Девам – бесполезное упрямство, Ракам – неожиданная прибыль

09:30

Парень с девушкой разбогатели на 100 000 долларов во время рыбалки

09:17

Видео попало в сеть: младшую дочь Заворотнюк привезли на могилу материВидео

09:09

Конец войны в Украине: Кулеба объяснил "мирную позицию" Китая

09:05

"Не начну говорить гадости": Евгения Власова стала на защиту русского языка

09:03

РФ ударила по Днепру двумя "Искандерами": пострадали 7 людей, седи них - младенецФотоВидео

09:00

Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

08:54

"Война может быть заморожена": астролог назвал ключевую дату для Украины в июнеВидео

08:25

ВСУ перешли в наступление в Волчанске: в ISW раскрыли детали успешной контратаки

08:10

Что заставит РФ завершить войну?мнение

08:09

Макрон обдумывает рискованный план, Путин может использовать его "блеф" для унижения — WP

07:50

Регулярно ходит в клуб: Кейт Миддлтон больше не скрывается от общественности

07:07

"У НАТО есть 2-3 года": главком Норвегии заявил, что нужно готовиться к войне с РФ

06:10

Американская демократия впадает в маразммнение

05:28

Легенды британского поп-рока вмешались в русский фестиваль: в сети - скандал

04:41

Почему после кофе хочется в туалет: врачи поставили точку в дилеммеВидео

Реклама
03:50

Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей

03:03

Как из луковой шелухи сделать вкусную приправу: женщина показала гениальный рецептВидео

02:30

Охладит даже в "адскую" жару: какой выбрать вентилятор для домаВидео

02:00

Плевала на украинцев: Лиза Ющенко выгуляла наряд в Москве за почти 1,5 млн гривен

01:34

Когда будут сложности и потери - финансовый гороскоп на июнь 2024Видео

01:32

Украину атакуют дроны "неустановленного типа": в ряде областей объявлена тревога

01:30

Возраст ни при чем: молодой бойфренд Шер раскрыл правду про их роман

01:15

РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину

00:22

Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

00:03

Ворвутся сразу два шторма: Украину накрывает новая мощная магнитная буря

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять