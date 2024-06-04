"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул премьер-министр Украины.

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Шмыгаль сделал неутешительное заявление по поводу отключений света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Последствия атак страны-агрессора России по украинской энергетике долгосрочные, и поэтому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 4 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - отметил Шмыгаль. видео дня

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом для нашего государства сейчас является укрепление энергетики после российских террористических ударов.

Также он отметил, что ситуация очень сложная, уже было потеряно более 9 ГВт мощностей генерации.

"Враг продолжает атаковать энергетические объекты. Сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что правительство имеет стратегию, которая состоит из пяти больших блоков:

усиление нашей противовоздушной обороны;

ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;

децентрализация энергосистемы, для чего, по словам Шмыгаля, уже был сформирован комплекс мер;

международная поддержка и сотрудничество;

энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии: нужно экономить на всех уровнях - от крупных предприятий до отдельных домов и квартир.

Отключение света - последние новости

Ранее стало известно, в какие часы будут выключать свет 4 июня. Ранее сообщалось, что объем дефицита будет больше. Графики отключения света введут для промышленных и бытовых потребителей во всех областях Украины.

Также в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня - там не будут выключать свет. Несмотря на то, что в одной области не будут выключать электроэнергию, ситуация остается сложной.

Напомним, ранее сообщалось, что отключений света станет больше - в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой. На этой неделе наибольший дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, но, в общем, и в течение всех суток.

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