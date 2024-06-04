"Эта проблема на годы": Шмыгаль сделал неутешительное заявление об отключениях света

Последствия атак страны-агрессора России по украинской энергетике долгосрочные, и поэтому экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 4 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы... Наша цель - экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир", - отметил Шмыгаль.видео дня
Он подчеркнул, что ключевым приоритетом для нашего государства сейчас является укрепление энергетики после российских террористических ударов.
Также он отметил, что ситуация очень сложная, уже было потеряно более 9 ГВт мощностей генерации.
"Враг продолжает атаковать энергетические объекты. Сейчас "Укрэнерго" снова вынуждено прибегать к плановым отключениям потребителей. Этим выигрываем время для того, чтобы восстановить и усилить энергосистему", - добавил он.
Шмыгаль также сообщил, что правительство имеет стратегию, которая состоит из пяти больших блоков:
- усиление нашей противовоздушной обороны;
- ремонты поврежденного оборудования и дальнейшее развитие защиты от дронов;
- децентрализация энергосистемы, для чего, по словам Шмыгаля, уже был сформирован комплекс мер;
- международная поддержка и сотрудничество;
- энергоэффективность и ответственное потребление электроэнергии: нужно экономить на всех уровнях - от крупных предприятий до отдельных домов и квартир.
Отключение света - последние новости
Ранее стало известно, в какие часы будут выключать свет 4 июня. Ранее сообщалось, что объем дефицита будет больше. Графики отключения света введут для промышленных и бытовых потребителей во всех областях Украины.
Также в ДТЭК назвали одну область, которой повезет 4 июня - там не будут выключать свет. Несмотря на то, что в одной области не будут выключать электроэнергию, ситуация остается сложной.
Напомним, ранее сообщалось, что отключений света станет больше - в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой. На этой неделе наибольший дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, но, в общем, и в течение всех суток.
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