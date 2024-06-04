"Мост" для членства в НАТО: Альянс даст Украине новый пакет безопасности – СМИ

Члены Альянса предложат Украине новый пакет, рассказала Джулианна Смит.

https://glavred.info/world/most-dlya-chlenstva-v-nato-alyans-dast-ukraine-novyy-paket-bezopasnosti-smi-10570349.html Ссылка скопирована

Украине пообещали "мост" в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Несмотря на то, что НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве, Альянс планирует передать Киеву пакет помощи по безопасности.

В дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины до саммита, цитирует Defense News посла США в НАТО Джулианну Смит.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к членству (Украины, - ред.) в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", - пояснила она.

видео дня

Официальный представитель США пояснила, что частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО.

"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", - добавила Смит.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что график вступления Украины в Альянс еще не одобрен и зависит от завершения войны.

Также The New York Times сообщает, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Это связано с возможностью втягивания в войну из-за пакта о коллективной безопасности.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред