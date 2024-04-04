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"Согласовали конкретные меры": Столтенберг назвал темы заседания Совета Украина-НАТО

Юрий Берендий
4 апреля 2024, 13:00
Столтенберг отметил, что главными темами заседания совета Украина-НАТО станет приближение Украины к членству в Альянсе и помощь ей в войне с Россией.
'Согласовали конкретные меры': Столтенберг назвал темы заседания Совета Украина-НАТО
Столтенберг назвал темы заседания Совета Украина-НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН

4 апреля в Брюсселе состоится встреча Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел с участием главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Заседание Совета Украина-НАТО будет приурочено к укреплению сотрудничества между Украиной и Альянсом. Также министры иностранных дел стран НАТО обсудят возможность улучшения структуры помощи Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

Перед заседанием Совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделали несколько заявлений. После этого состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что поддержка Украины - это инвестиция в безопасность Альянса, а не благотворительность. Он также отметил, что стороны обсудят способы укрепления сотрудничества и возможности продвижения Украины к членству в НАТО.

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Кроме того, как сообщил Столтенберг, министры обсудят, как усилить поддержку Украины, и будут говорить о том, как создать "более предсказуемую структуру для поддержки".

Во время вступительного слова на открытии заседания он подчеркнул, что темами сегодняшней встречи станут практические потребности Украины. Как отметил Столтенберг, министры обсудят вопросы по укреплению поддержки Украины и рассмотрят возможности создания "более предсказуемой структуры для поддержки".

Во время открытия заседания он подчеркнул, что основной темой сегодняшней встречи будут практические потребности Украины.

"Сейчас очень важно нарастить наши усилия, а не уменьшать их. Сегодня мы будем размышлять над практическими потребностями Украины для того, чтобы понять где нам необходимо усилиться. Мы согласовали конкретные меры в рамках дорожной карты Украины на пути к вступлению в Альянс. Сегодня мы вместе будем работать, чтобы подкрепить усилия Украины на пути к НАТО. Это очень важно для безопасности Украины и нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Вступление Украины в НАТО - военная помощь от Альянса

НАТО разрабатывает новый формат помощи для Украины, который должен обеспечить стабильность и предсказуемость в этой поддержке в контексте войны с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

Также в НАТО планируют создать пятилетний фонд взносов для Украины на сумму 100 миллиардов долларов. Эту инициативу представил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает агентство Bloomberg.

В США надеются, что во время предстоящего саммита НАТО, запланированного на 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" для вступления Украины в Альянс.

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