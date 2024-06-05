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РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

Юрий Берендий
5 июня 2024, 15:40
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В ВСУ отметили, что военное командование активно готовится ко всем возможным действиям врага на Харьковщине и готово дать надлежащий ответ россиянам.
РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу
В ВСУ сделали заявление относительно нового наступления россиян на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты применяют все возможные типы вооружения для нанесения ударов по позициям украинских войск и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении. О вероятности наступления врага еще на одном направлении в Харьковской области рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

Он отметил, что за минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Харьков" состоялось 11 боевых столкновений. Также, российские войска 17 раз обстреляли позиции ВСУ с использованием авиации и 1 раз нанесли ракетный удар. Всего россияне обстреляли позиции украинских военных 238 раз.

Юрий Повх добавляет, что в ходе боевых действий российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 174 человека. По его словам, среднесуточные потери врага на Харьковском направлении колеблются в пределах от 130 до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Спикер подчеркнул, что враг применяет для ударов по украинским позициям весь свой арсенал вооружения и использует тактику малых групп для дальнейшего продвижения.

"На замену подразделениям, которые уже выбиты украинской артиллерией, они пытаются заводить свежие силы. Иногда им это удается, иногда этот факт отрицает украинская артиллерия", - подчеркнул Повх.

Отвечая на вопрос об угрозе наступления РФ на новом направлении на Харьковщине, спикер отметил, что военные штабы Сил обороны Украины активно готовятся к возможным действиям врага путем разработки планов отпора, поэтому любые действия со стороны российской армии будут ожидаемыми для украинской стороны.

"Когда мы имеем дело с таким помешанным врагом как Россия, возможно все. Штабы, органы военного управления разрабатывают планы по отпору при развитии любых событий. Поэтому сказать, что какое-то действие врага будет неожиданностью для нашей стороны - это будет некорректно", - заявил представитель ОТУВ "Харьков" Юрий Повх.

Сейчас, когда Украина получила разрешение на ведение огня по военным объектам на территории России с помощью западного оружия, Повх предполагает, что российские военные вынуждены пересматривать свою логистику и передвигать свои штабы. Они уже реализуют эти изменения, пытаясь доставлять боеприпасы на передовую с помощью мотоциклов, вместо грузовиков или боевых автомобилей, которые немедленно уничтожаются Вооруженными Силами Украины.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку в Волчанске и восстановили контроль над несколькими позициями в городе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

На Золочевском направлении в Харьковской области пока не наблюдается активных действий российских оккупантов. Однако враг проводит постоянную ротацию сил,

Наступление России на Харьковщину, начавшееся 10 мая, закончилось неуспешно. Украина эффективно сдержала врага, заявил директор отдела Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер.

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