РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине: в ВСУ оценили угрозу

В ВСУ отметили, что военное командование активно готовится ко всем возможным действиям врага на Харьковщине и готово дать надлежащий ответ россиянам.

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В ВСУ сделали заявление относительно нового наступления россиян на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты применяют все возможные типы вооружения для нанесения ударов по позициям украинских войск и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении. О вероятности наступления врага еще на одном направлении в Харьковской области рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх.

Он отметил, что за минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Харьков" состоялось 11 боевых столкновений. Также, российские войска 17 раз обстреляли позиции ВСУ с использованием авиации и 1 раз нанесли ракетный удар. Всего россияне обстреляли позиции украинских военных 238 раз.

Юрий Повх добавляет, что в ходе боевых действий российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 174 человека. По его словам, среднесуточные потери врага на Харьковском направлении колеблются в пределах от 130 до 250 военнослужащих убитыми и ранеными.

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Спикер подчеркнул, что враг применяет для ударов по украинским позициям весь свой арсенал вооружения и использует тактику малых групп для дальнейшего продвижения.

"На замену подразделениям, которые уже выбиты украинской артиллерией, они пытаются заводить свежие силы. Иногда им это удается, иногда этот факт отрицает украинская артиллерия", - подчеркнул Повх.

Отвечая на вопрос об угрозе наступления РФ на новом направлении на Харьковщине, спикер отметил, что военные штабы Сил обороны Украины активно готовятся к возможным действиям врага путем разработки планов отпора, поэтому любые действия со стороны российской армии будут ожидаемыми для украинской стороны.

"Когда мы имеем дело с таким помешанным врагом как Россия, возможно все. Штабы, органы военного управления разрабатывают планы по отпору при развитии любых событий. Поэтому сказать, что какое-то действие врага будет неожиданностью для нашей стороны - это будет некорректно", - заявил представитель ОТУВ "Харьков" Юрий Повх.

Сейчас, когда Украина получила разрешение на ведение огня по военным объектам на территории России с помощью западного оружия, Повх предполагает, что российские военные вынуждены пересматривать свою логистику и передвигать свои штабы. Они уже реализуют эти изменения, пытаясь доставлять боеприпасы на передовую с помощью мотоциклов, вместо грузовиков или боевых автомобилей, которые немедленно уничтожаются Вооруженными Силами Украины.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины осуществили успешную контратаку в Волчанске и восстановили контроль над несколькими позициями в городе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

На Золочевском направлении в Харьковской области пока не наблюдается активных действий российских оккупантов. Однако враг проводит постоянную ротацию сил,

Наступление России на Харьковщину, начавшееся 10 мая, закончилось неуспешно. Украина эффективно сдержала врага, заявил директор отдела Европы в Совете национальной безопасности США при Белом доме Майкл Карпентер.

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