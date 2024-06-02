Угроза наступления РФ на новом направлении в Харьковской области: заявление ВСУ

Активных действий оккупантов агрессора России на Золочевском направлении в Харьковской области пока не наблюдается. Однако враг постоянно проводит ротацию. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки Харьков Юрий Повх.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинская армия ожидает, готовится к любым действиям россиян на всех направлениях, и прогнозирует их действия.
Также военный уточнил, что войска РФ систематически проводят ротацию и подтягивают резервы 44 армейского корпуса и отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
"Все это известно нашей разведке. Соответственно, принимаются решения по огневому поражению этих подкреплений", - подчеркнул Юрий Повх.
Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:
РФ готовит наступление еще на одном направлении на Харьковском направлении, считают аналитики американского Института изучения войны. Речь идет о рисках на Золочевском направлении, северо-западе Харьковской области.
Также в ISW ранее утверждали, что войска РФ "хотят" захватить Волчанск и начать вторую фазу наступательной операции на севере Харьковщины. Вероятно, оккупанты ждут, пока численности группировки Север достигнет показателя в 50-70 тысяч военных.
На северо-западе Харьковщины в Золочевской громаде объявили частичную принудительную эвакуацию. В местной территориальной громаде призвали людей выехать в более безопасные места на 1-1,5 месяца.
Что известно о Золочеве?
Золочев – поселок в Богодуховском районе Харьковской области. Поселок городского типа расположен на расстоянии 41 км к северо-западу от города Харькова на берегу реки Уды, пишет Википедия.
Золочев находится в 15 километрах от российско-украинской границы.
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