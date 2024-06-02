Угроза наступления РФ на новом направлении в Харьковской области: заявление ВСУ

Российские оккупанты постоянно проводят ротацию и подтягивает резервы, рассказал спикер группировки Харьков Юрий Повх в комментарии журналистам.

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ВСУ наносят огневые удары по скоплениям российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, DeepState (иллюстративное фото)

Активных действий оккупантов агрессора России на Золочевском направлении в Харьковской области пока не наблюдается. Однако враг постоянно проводит ротацию. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки Харьков Юрий Повх.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинская армия ожидает, готовится к любым действиям россиян на всех направлениях, и прогнозирует их действия.

Также военный уточнил, что войска РФ систематически проводят ротацию и подтягивают резервы 44 армейского корпуса и отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

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"Все это известно нашей разведке. Соответственно, принимаются решения по огневому поражению этих подкреплений", - подчеркнул Юрий Повх.

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РФ готовит наступление еще на одном направлении на Харьковском направлении, считают аналитики американского Института изучения войны. Речь идет о рисках на Золочевском направлении, северо-западе Харьковской области.

Также в ISW ранее утверждали, что войска РФ "хотят" захватить Волчанск и начать вторую фазу наступательной операции на севере Харьковщины. Вероятно, оккупанты ждут, пока численности группировки Север достигнет показателя в 50-70 тысяч военных.

На северо-западе Харьковщины в Золочевской громаде объявили частичную принудительную эвакуацию. В местной территориальной громаде призвали людей выехать в более безопасные места на 1-1,5 месяца.

Что известно о Золочеве? Золочев – поселок в Богодуховском районе Харьковской области. Поселок городского типа расположен на расстоянии 41 км к северо-западу от города Харькова на берегу реки Уды, пишет Википедия. Золочев находится в 15 километрах от российско-украинской границы.

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