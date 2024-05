Угроза наступления РФ: на северо-западе Харьковщине в громаде объявили эвакуацию

Руководство Харьковской области приняло решение о принудительной эвакуации определенных категорий населения из нескольких населенных пунктов в Золочевской громаде. На данном направлении возможно новое наступление российских оккупантов. Об этом заявил глава местной территориальной громады Виктор Коваленко.

"Вчера было принято решение руководством области по моему представлению, чтобы семьи с детьми выехали принудительно из Александровки, Тимофеевки и Видродженовского. Не сегодня-завтра будет распоряжение, потому что я вижу, что есть определенная опасность и беру на себя ответственность, чтобы дети были целы и живы", - цитирует его местное издание Заря-news.

В частности, он утверждает, что в Золочевской громаде идет активная работа, связанная с возможным наступление российских оккупационных войск.

Также он уточнил, что в данной ситуации оставаться в приграничных населенных пунктах опасно. Лучше уговорить родственников переехать на 1-1,5 месяца.

"Сегодня уже окончательно определили места пунктов сбора населения для выезда в безопасные места. Есть три варианта нахождения наших жителей после эвакуации. Первое — это родственники, близкие, знакомые. Второе — это Харьков. Определены места в общежитиях со всеми условиями, в том числе и питанием. Третий вариант — после эвакуации сбор населения, которое имеет желание выехать из зоны боевых действий к нашим побратимам из Львовской области", - подчеркнул Виктор Коваленко.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Россия собирает новую группировку войск в 90 километрах от Харькова – на северо-западном направлении. Согласно его предположению, оккупанты готовятся к новым наступательным действиям.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что войска РФ могут атаковать в направлении северо-запада Харьковской области или в Сумской области. Враг, вероятно, способен начать еще одно ограниченное наступление.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.