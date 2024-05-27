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РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

Руслана Заклинская
27 мая 2024, 08:24
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Россияне хотят оттянуть украинские силы и подготовиться к наступлению, которое должно расширить плацдарм РФ на северо-востоке Украины, заявили в ISW.
РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей
Оккупанты концентрируют силы на границе с двумя областями / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

Россияне концентрируют свои войска на границе с Харьковской и Сумской областями. Хотя количество контингента РФ ограничено, такая численность может заставить Украину перебросить и растянуть свои силы вдоль государственной границы. Об этом говорится в отчете ISW.

По данным аналитиков, российские войска сосредоточены в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. Спутниковые снимки показывают, что в последние недели россияне расширили свою деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района. Однако точный размер сил оккупантов остается неизвестным.

Этот район позволяет российским войскам оккупантов начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов, расположенных к северо-западу от Харькова, на расстоянии до 25 километров от международной границы. Кроме того, россияне могут наступать на запад вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов с Сумами.

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Аналитики ISW предполагают, что войска РФ могли бы вести наступление в одном или обоих направлениях одновременно. Такие действия заставят Украину растянуть силы на большем участке границы в Харьковской и Сумской областях.

В то же время РФ сосредотачивает ограниченные войска в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью. В ISW считают, что даже ограниченная концентрация войск в этих районах может заставить Украину стянуть и закрепить силы на международной границе.

Российские вооруженные силы сейчас доводят Северную группировку войск до запланированной численности и, вероятно, начнут ограниченное наступление на направлении Сумы-Харьков, пока группировка не достигнет полной численности.

"Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление, которое растянет украинскую живую силу и технику вдоль более широкого фронта и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций или к северо-западу от города Харькова, или в направлении города Сумы", - отметили в отчете.

Однако, даже достигнув верхнего предела численности, Северная группировка войск оккупантов не будет иметь достаточной силы, чтобы окружить или захватить Харьков или Сумы, уверяют в Институте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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Напомним, россияне продвинулись возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов: Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Берестового. В Донецкой области войска РФ оккупировали Нетайлово.

Также оккупанты стягивают силы к границе с Сумской и Черниговской областями, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Он пояснил, что это происходит из-за неудач российских войск на Харьковщине.

Как сообщал Главред, самые ожесточенные бои продолжаются в направлении Покровского в Донецкой области, а также на севере Харьковской области возле Волчанска и Липцов. Украинские силы обороны отбивают атаки врага, сообщил президент Владимир Зеленский.

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