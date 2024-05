РФ стягивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

Россияне концентрируют свои войска на границе с Харьковской и Сумской областями. Хотя количество контингента РФ ограничено, такая численность может заставить Украину перебросить и растянуть свои силы вдоль государственной границы. Об этом говорится в отчете ISW.

По данным аналитиков, российские войска сосредоточены в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. Спутниковые снимки показывают, что в последние недели россияне расширили свою деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района. Однако точный размер сил оккупантов остается неизвестным.

Этот район позволяет российским войскам оккупантов начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов, расположенных к северо-западу от Харькова, на расстоянии до 25 километров от международной границы. Кроме того, россияне могут наступать на запад вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов с Сумами.

Аналитики ISW предполагают, что войска РФ могли бы вести наступление в одном или обоих направлениях одновременно. Такие действия заставят Украину растянуть силы на большем участке границы в Харьковской и Сумской областях.

В то же время РФ сосредотачивает ограниченные войска в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью. В ISW считают, что даже ограниченная концентрация войск в этих районах может заставить Украину стянуть и закрепить силы на международной границе.

Российские вооруженные силы сейчас доводят Северную группировку войск до запланированной численности и, вероятно, начнут ограниченное наступление на направлении Сумы-Харьков, пока группировка не достигнет полной численности.

Однако, даже достигнув верхнего предела численности, Северная группировка войск оккупантов не будет иметь достаточной силы, чтобы окружить или захватить Харьков или Сумы, уверяют в Институте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.