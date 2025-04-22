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"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

Алена Кюпели
22 апреля 2025, 22:22
74
Предательница Яна Соломко ездит по миру со своим пожилым турком.
Яна Соломко оставила карьеру ради пожилого мужа
Яна Соломко оставила карьеру ради пожилого мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Кратко:

  • Куда делась Яна Соломко?
  • С кем она проживает свою жизнь

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, не занимается карьерным ростом.

Вместо этого, молодая женщина хвастается путешествиями со своим мужем в летах, турком, который старше ее больше, чем на 10 лет. На своей странице в Instagram, она показывает путешествия на яхтах, поездки на море и конкурсы по бальным танцам своей малолетней дочери.

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Чем занята запроданка Яна Соломко
Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Она часто делится фотографиями своего мужа, но продолжает молчать о военном вторжении России в Украину. Кроме того, Соломко совсем перестала заниматься своей карьерой.

Чем занята запроданка Яна Соломко
Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Видимо, она теперь выбрала роль сиделки - по крайней мере по возрасту, ее роль в этом семейном, с позволения сказать союзе, является более подходящей.

Чем занята запроданка Яна Соломко
Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Комментаторы также удивлены выбором певицы и в лучших законах хейтерства, пишут свои комментарии. "Вроде замуж за другого выходила,я что-то пропустила? Это какой по счёту дед?" - спрашивают ее под фото.

Чем занята запроданка Яна Соломко
Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

В прошлом году певица выложила видео, как идет к алтарю в белом платье. Свой пост она подписала: "Наша сказка". Она предусмотрительно закрыла комментарии ко всем своим постам, опасаясь хейта со стороны украинцев, которые не могут простить предательство артистки.

Чем занята запроданка Яна Соломко
Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Кроме того, на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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Кто такая Яна Соломко

Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.

Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.

Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

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