"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

Предательница Яна Соломко ездит по миру со своим пожилым турком.

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Яна Соломко оставила карьеру ради пожилого мужа / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Кратко:

Куда делась Яна Соломко?

С кем она проживает свою жизнь

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, не занимается карьерным ростом.

Вместо этого, молодая женщина хвастается путешествиями со своим мужем в летах, турком, который старше ее больше, чем на 10 лет. На своей странице в Instagram, она показывает путешествия на яхтах, поездки на море и конкурсы по бальным танцам своей малолетней дочери.

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Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Она часто делится фотографиями своего мужа, но продолжает молчать о военном вторжении России в Украину. Кроме того, Соломко совсем перестала заниматься своей карьерой.

Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Видимо, она теперь выбрала роль сиделки - по крайней мере по возрасту, ее роль в этом семейном, с позволения сказать союзе, является более подходящей.

Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

Комментаторы также удивлены выбором певицы и в лучших законах хейтерства, пишут свои комментарии. "Вроде замуж за другого выходила,я что-то пропустила? Это какой по счёту дед?" - спрашивают ее под фото.

Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

В прошлом году певица выложила видео, как идет к алтарю в белом платье. Свой пост она подписала: "Наша сказка". Она предусмотрительно закрыла комментарии ко всем своим постам, опасаясь хейта со стороны украинцев, которые не могут простить предательство артистки.

Чем занята запроданка Яна Соломко / Фото Instagram/yana.solo

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Соломко в кооперации с бывшим украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Кроме того, на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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Кто такая Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

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