Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

Существует неофициальный путь, которым Великобритания помогает вооружать Украину, пишет The Sunday Times.

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Британия тайон вооружает ВСУ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 окрема бригада морської піхоти

В денежном эквиваленте Британия один из самых щедрых доноров, предоставив Украине 5,7 миллиарда долларов военного оборудования - это третье место среди других стран, уступая лишь Германии и Соединенным Штатам.

Как пишет издание The Sunday Times со ссылкой на британских инсайдеров, большая часть британской военной помощи пробирается к украинской границе двумя маршрутами.

Уточняется, что прямыми рейсами было транспортировано миллионы боеприпасов, а также стрелкового оружия, ракет и противотанкового оружия из Великобритании в Польшу. Более тяжелое вооружение, например, бронированные машины, танки, артиллерию переправляют через Ла-Манш, а затем поездом перевозят по Европе.

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Однако есть и третий, менее разглашенный путь, которым Великобритания помогает вооружать Украину. В то время как западные союзники сосредотачивались на модернизации украинских вооруженных сил и приведении их в соответствие с НАТО, Киев по-прежнему сильно зависит от советских систем и вооружений, запасы которых быстро иссякли во время войны.

Чтобы помочь пополнить украинские запасы, часть двусторонней помощи Великобритании была использована для закупки российского оружия со всего мира. Эта работа хранилась в полной тайне, отчасти из-за того, у кого Британия его закупает, и кто занимается поставками.

"Многое из этого покупается тайно", - сказал один источник по вопросам обороны, отметив, что часть закупленного оружия пришла из стран, чьи правительства стремятся сыграть свою роль, но не хотят, чтобы об этом знали россияне.

Авторы материала пишут, что в некоторых из этих сделок Великобритания фактически выступала в роли "контрабандиста", покупая оборудование, а затем помогая организовать его передачу в Украину.

"К нам обращались торговцы оружием, всякие посредники и странные люди. Поставка российского оборудования и других запасов со всего мира осуществляется многими субъектами и путями", - сказал один из источников.

Уточняется, что к этим перемещениям часто привлечены офицеры британской разведки, хотя МО страны никогда не признает этого публично.

"Учитывая одобрение очередного пакета военной помощи США, критики могут возразить целесообразность отправки миллиардов долларов помощи Украине. Однако благодаря сложной сети цепей поставок, простирающихся через континент, западные деньги формируются артиллерию и противовоздушную оборону - и в этом процессе защищают границу Европы", - заключает издание.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остальных вооружения и техники, в том числе и из нового пакета помощи.

Во время визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в 2 млрд долларов. Этот пакет призван немедленно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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