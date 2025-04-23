Елена Тополя призналась, почему опасается заводить 4 ребенка

Экс-Alyosha упомянула операцию, о которой говорила еще в прошлом году.

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Елена Тополя дети - певица заговорила про четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

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Алеша рассказала про сложности с третьей беременностью

Звезда раскрыла, как они повлияли на ее дальнейшее желание и возможности завести еще одного ребенка

Семья украинских музыкантов, Елена и Тарас Тополя, - родители троих детей: сыновей Романа (2013) и марка (2015) и дочери Марии (2020). Недавно Елена призналась, что сомневается в том, что будет рожать еще детей.

В интервью для Люкс ФМ певица рассказала, что во время последней беременности, когда она ждала дочь, ей диагностировали диастаз (расхождение) прямых мышц живота, для коррекции которого ей потребовалось хирургическое вмешательство. И хоть сейчас ситуация постепенно приходит в норму, подвергать потенциальной опасности себя и гипотетического ребенка Тополе не хочется.

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"Скажем, функция забеременеть работает, но когда я была беременна Машей, у меня полностью разорвались мышцы живота, то есть мои органы прикрывала только кожа. Я ждала, что, возможно, все встанет на место, чудо произойдет. Но не дождалась, и пришел момент, когда я начала заниматься спортом и ощутила, что мышцы еще больше уходят в стороны, и это очень опасно. Теперь у меня стоит сетка, через которую уже немного проросли мышцы. И это тот материал, который не тянется. Поэтому я не представляю, насколько это возможно – выносить ребенка. И насколько вообще возможно будет родить, потому что с этой сетки все эти мышцы сорвутся и будет беда-беда", - рассказала Елена Тополя.

Елена Тополя дети - певица заговорила про четвертого ребенка / Скриншот YouTube

Также певица отметила, что ранее, в случае беременности, она бы даже не задумывалась, и была готова выносить ребенка. Теперь этот вопрос стал более сложным. "Но в этом случае я уже точно знаю, что не могу себе это (беременность - прим. редактора) позволить. Не потому, что не хочу четвертого ребенка, а потому что не хочу, чтобы кто-то из нас пострадал", - поделилась она.

Елена и Тарас Тополя с детьми / instagram.com/alyoshasinger

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Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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