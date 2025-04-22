Жена Тараса Тополи призналась, готова ли стать первой леди Украины

Краткое содержание:
- Елена Тополя сообщает, что ее звездный супруг в политику не собирается
- Это его решение ее радует, так как политические перспективы не по душе артистке
Украинская певица Елена Тополя (в прошлом выступала под псевдонимом Alyosha) прокомментировала политические амбиции своего мужа - фронтмена группы Антитела Тараса Тополи. В интервью для Люкс ФМ артистка призналась, что время от времени этот вопрос всплывает на семейных обсуждениях.
При этом она отмечает, что ее избранник, имея активную гражданскую позицию и будучи воином ВСУ, убеждает Елену, к ее огромному облегчению, что в большую политику он пока не собирается. Это успокаивает певицу, ведь вероятность политической карьеры Тараса ее сильно пугает.
"Я постоянно спрашиваю, потому что я боюсь очень этого. Я и так не успеваю ничего. Просто. Я просто не потяну, если еще больше будет задач. Очень много планов, которые хочется реализовывать", - говорит Елена Тополя.
Также на вопрос, готова ли она стать первой леди Украины, певица ответила категорично: "Нет, пожалуйста, нет".
Летом 2025 года Тарас и Елена Тополя отпразднуют 12-ую годовщину свадьбы. пара музыкантов вместе воспитывает троих детей: сыновей Романа (2013) и марка (2015) и дочь Марию (2020).
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Кто такая Alyosha?
Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
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