Жена Тараса Тополи призналась, готова ли стать первой леди Украины

Экс-Alyosha рассказала про планы мужа.

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Елена Тополя новости - Алеша высказалась про карьеру мужа в политике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

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Елена Тополя сообщает, что ее звездный супруг в политику не собирается

Это его решение ее радует, так как политические перспективы не по душе артистке

Украинская певица Елена Тополя (в прошлом выступала под псевдонимом Alyosha) прокомментировала политические амбиции своего мужа - фронтмена группы Антитела Тараса Тополи. В интервью для Люкс ФМ артистка призналась, что время от времени этот вопрос всплывает на семейных обсуждениях.

При этом она отмечает, что ее избранник, имея активную гражданскую позицию и будучи воином ВСУ, убеждает Елену, к ее огромному облегчению, что в большую политику он пока не собирается. Это успокаивает певицу, ведь вероятность политической карьеры Тараса ее сильно пугает.

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"Я постоянно спрашиваю, потому что я боюсь очень этого. Я и так не успеваю ничего. Просто. Я просто не потяну, если еще больше будет задач. Очень много планов, которые хочется реализовывать", - говорит Елена Тополя.

Также на вопрос, готова ли она стать первой леди Украины, певица ответила категорично: "Нет, пожалуйста, нет".

Елена Тополя новости - Алеша высказалась про карьеру мужа в политике / Скриншот YouTube

Летом 2025 года Тарас и Елена Тополя отпразднуют 12-ую годовщину свадьбы. пара музыкантов вместе воспитывает троих детей: сыновей Романа (2013) и марка (2015) и дочь Марию (2020).

Тарас и Елена Тополя с детьми / instagram.com/alyoshasinger

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Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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