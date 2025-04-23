"Террорист": жена Остапчука назвала сумму "отступных", которую получила бывшая

Кристина Горняк и Катерина Остапчук продолжают публично выяснять отношения.

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Кристина Горняк, Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

Кратко:

О чем рассказала Остапчук

Сколько заплатили Горняк

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Остапчук, которая публично скандалит с бывшей ведущего - Кристиной Горняк, назвала сколько получила после развода нотариус.

Об этом Остапчук написала на своей странице в Telegram. Она выдала детальный список того, что же досталось Кристине Горняк после развода.

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По ее словам, ведущий Остапчук "дал ей после развода" несколько десятков тысяч долларов, перевел на карту миллион гривен, а также оставил ей Range Rover и не стал делить сбережения.

"Дом действительно разделен по закону, потому что в нашей стране если супруги были супругами даже три дня и за это время одна сторона приобрела имущество, то она обязана после развода поделить его, даже если вторая сторона вложила ноль гривен. Почему бы не поблагодарить бывшего супруга за подаренные после 1,5 лет брака 120 тыс $ (это только за дом), а не выкручивать эту ситуацию так, будто он еще и виноват в чем-то? Почему я три года должна читать, что живу в чужом доме, хотя мы живем вообще в другом? Но даже если бы жили в том, то по совести он все равно принадлежит Вове полностью", - нервничает Остапчук.

Катерина Остапчук продолжает выкладывать посты в Телеграмм / Скриншот Телеграмм Катерины Остапчук

"Почему вторая сторона ни разу не вспомнила, что ей после развода дали пару десятков тысяч долларов, перевели на карту миллион гривен (где-то 100 тыс. она потом вернула), оставили Range Rover и не делили ни гривны ее сбережений?" - спрашивает нынешняя супруга Остапчука.

Она также поясняет, почему сам телеведущий не делил дом все это время. "А не делил Вова все это время дом, потому что хотел делать там ремонт, а когда решил продать его, то был вынужден поделить его, потому что по закону она должна дать согласие на продажу", - написала она.

К слову, Катерина Остапчук также назвала Горняк террористкой и заявила, что та "отжала" дом.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

Позже Остапчук стала угрожать Горняк, чтобы та не упоминала о том, что дом продается. Она поставила условие и "дала" Кристине Горняк один час, чтобы та сама написала ей в личку.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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