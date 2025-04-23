"Даю час": жена Остапчука угрожает бывшей телеведущего

Нынешняя жена ведущего Владимира Остапчука стала угрожать бывшей жене - Кристине Горняк.

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Бывшая и третья жена Остапчука публично поскандалили / Коллаж Главред, фото Instagram/kristygor, ostapchukkaterynaa

Кратко:

Из-за чего разгорелся скандал у женщин Остапчука

О чем они говорят

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Остапчук, которая считает своим долгом показать всей Украине, что у нее теперь есть новая сумка или букет, начала угрожать бывшей жене телеведущего Кристине Горняк.

Среди причин - пост Кристины Горняк в телеграмме о том, что теперь их общий с Владимиром дом поделен и будет выставлен на продажу.

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Кристина Горняк о доме / Telegram/Krystigor

Однако сам пост или то, что нужно будет продавать дом, в котором Катерина Полтавская планировала жить с Остапчуком, разозлил начинающую блогершу. И она стала угрожать на своей странице в Instagram.

Катерина Остапчук угрожает Кристине Горняк / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Остапчук дала Кристине Горняк час, чтобы "выйти на связь и рассказать все, как есть". "Чтобы я вдруг не рассказала лишнего и не захватила лишних людей", - угрожает третья жена Остапчука.

Жена Остапчука угрожает Кристине Горняк / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Она также добавила, уже на своей странице в Telegram, что Горняк отжала дом, как террорист. "Если бы цель была продать дом, а не хайпировать на этой теме, то о нем бы вспоминали только тогда, когда он уже будет выставлен на продажу, а не просто как напоминание, что удалось отжать, как террорист (раз уж такими словами мы оперируем), себе часть дома, угрожая своим адвокатом", - пишет третья жена Остапчука.

Катерина Остапчук назвала Горняк террористом / Фото Телеграмм - Катерина Остапчук

Сама Горняк впрочем, также ответила на высказывания Остапчук.

"Сообщение о разделе имущества давно есть у меня на странице, даже адвоката отмечала своего, подробностей никаких не сказано новых, но то что дом продается, то это не секрет) и к сожалению, как бы кому ни нравилось, но пока мы не продадим его, то буду говорить о том, что дом продается! Думаю, в этом заинтересованы должны быть все! А какие-то угрозы от людей, в стиле террористов: даю час, до которых я дела не имею, и точно не имеют дела ко мне и моему общему имуществу - это всего лишь желание фантазировать и агрессировать, потому что это манера общения! Которая меня никак не затрагивает) не надо высасывать из пальца конфликт", - добавила она.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

Позже Остапчук стала угрожать Горняк, чтобы та не упоминала о том, что дом продается. Она поставила условие и "дала" Кристине Горняк один час, чтобы та сама написала ей в личку.

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