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Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Алена Кюпели
14 февраля 2025, 17:06
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Владимир Остапчук, Катя Полтавская
Жена Остапчука показала своим подарки к 14 февраля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кратко:

  • Остапчук снова хвастается дорогими покупками
  • Что подарил ей муж-телеведущий

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Остапчук считает своим долгом показать всей Украине, что у нее теперь есть новая сумка.

На своей странице в Instagram, Остапчук решила похвастаться подарком от мужа-телеведущего брендовой сумкой от Yves Saint Laurant. К слову, сумка оказалась не из дешевых и супруга шоумена сообщила, что Остапчук обращался к байеру, чтобы купить ее.

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На официальном сайте французского бренда, такая сумка продается за 2 200 евро (95 000 гривен).

У третьей жены Остапчука новая сумка
У третьей жены Остапчука новая сумка / Скриншот Instagram/poka_tya
Сумка стоимостью 100 000 гривен
Сумка стоимостью 100 000 гривен / Фото ysl.com
Сумка стоимостью 100 000 гривен
Сумка стоимостью 100 000 гривен / Фото ysl.com
Сумка стоимостью 100 000 гривен
Сумка стоимостью 100 000 гривен / Фото ysl.com

Отметим, что недавно Остапчук сообщала на своей странице в социальной сети о том, что идет в ресторан на ужин. Она также тогда отметила все свои вещи и аксессуары на фото. Тотал лук обошелся молодой маме в декрете почти в 150 000 гривен.

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Как накануне писал Главред, ранее третья жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, не боится ли, что ведущий ее броситтак же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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