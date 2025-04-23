"Есть повод отметить": бывшая Остапука рассказала, как поделила с ним дом

Кратко:
- Кристина Горняк рассказала, что будет с их домом
- Она поделилась радостными новостями
Украинская блогер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что наконец-то поделила дом со своим бывшем мужем.
В своем телеграмм-канале Горняк подтвердила, что ей удалось договориться с бывшим с помощью адвоката. Горняк особенно не раскрывала подробности, но намекнула, что бывшие решили продать общий дом и поделить деньги поровну.
К слову, дом был приобретен парой в браке. А когда Остапчук женился на Катерине Полтавской, они стали постить сториз из этого дома, планируя, как будут жить там.
"Сегодня должна быть встреча с адвокатом, который занимался моим разделом имущества. Раздел прошел успешно, а бокал мы еще не выпили сегодня", - написала она.
Кроме того, по словам нотариуса, они также снимут ролик о доме, чтобы выставить его на продажу.
Напомним, дом на 170 квадратов, по которому уже несколько лет не могут договориться между собой Остапчук и Горняк, расположен в элитном коттеджном городке "Золоче Прованс".
Позже новая жена Остапчука Полтавская планирована переезд в новый дом, а также снимала сториз в нем, где делилась подробностями ремонта, который начали Остапчук и Горняк еще до появления "новой любви".
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.
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