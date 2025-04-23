"Есть повод отметить": бывшая Остапука рассказала, как поделила с ним дом

Кристина Горняк рассказала о том, что теперь будет с их домом, в котором они планировали жить с Остапчуком.

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Кристина Горняк рассказала о доме / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Кристина Горняк рассказала, что будет с их домом

Она поделилась радостными новостями

Украинская блогер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что наконец-то поделила дом со своим бывшем мужем.

В своем телеграмм-канале Горняк подтвердила, что ей удалось договориться с бывшим с помощью адвоката. Горняк особенно не раскрывала подробности, но намекнула, что бывшие решили продать общий дом и поделить деньги поровну.

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К слову, дом был приобретен парой в браке. А когда Остапчук женился на Катерине Полтавской, они стали постить сториз из этого дома, планируя, как будут жить там.

"Сегодня должна быть встреча с адвокатом, который занимался моим разделом имущества. Раздел прошел успешно, а бокал мы еще не выпили сегодня", - написала она.

Кристина Горняк о доме / Telegram/Krystigor

Кроме того, по словам нотариуса, они также снимут ролик о доме, чтобы выставить его на продажу.

Напомним, дом на 170 квадратов, по которому уже несколько лет не могут договориться между собой Остапчук и Горняк, расположен в элитном коттеджном городке "Золоче Прованс".

Горняк выглядит шикарно, несмотря на развод с Остапчуком / Фото Instagram/kristigor

Позже новая жена Остапчука Полтавская планирована переезд в новый дом, а также снимала сториз в нем, где делилась подробностями ремонта, который начали Остапчук и Горняк еще до появления "новой любви".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Горняк рассказала о том, что они наконец-то поделили совместный дом. На своей странице в Instagram она сообщила, что вопрос дома был урегулирован без судебной волокиты путем медиации.

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