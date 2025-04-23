Брэд Питт передумал жениться на Инес Де Рамон - СМИ

Похоже, в браке с Анджелиной Джоли 61-летний актер оставил нечто большее, чем просто кучу денег.

https://glavred.info/starnews/bred-pitt-peredumal-zhenitsya-na-ines-de-ramon-smi-10658624.html Ссылка скопирована

Брэд Питт сейчас - почему актер избегает нового брака / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

Брэд Питт и Инес Де Рамон встречаются более двух лет

Актер не торопится жениться на возлюбленной даже после его официального развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и Инес Де Рамон вместе с декабря 2022 года. В этих отношениях влюбленные очень быстро поняли, что хотят быть вместе - строить общие планы на будущее, пожениться, завести детей. Омрачал эту пасторальную картинку лишь тот факт, что на момент встречи с Де Рамон Питт все еще находился в состоянии длительного и болезненного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Актеры были вместе 10 лет (из них 2 года - в официальном браке); еще почти столько же они потратили на то, чтобы разойтись навсегда - Энджи подала на развод в 2016 году, и лишь в декабре 2024 года она и Брэд стали свободными людьми.

Среди поклонников Питта было принято считать, что лишь незримое присутствие Джоли в отношениях актера с Де Рамон мешает паре заключить брак. Однако недавно оказалось, что и сам Брэд не торопится вести Инес под венец.

видео дня

"Брэд по уши влюблен в Инес, но не хочет идти по пути брака и детей. Его сильно подкосил развод с Анджелиной, а дети не хотят иметь с ним ничего общего. Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть", - сообщил инсайдер изданию Daily Mail.

При этом источник отмечает, что близкое окружение Брэда Питта выступает за то, чтобы тот все же женился на Инес Де Рамон: "(Они считают), что для него это было бы приятным событием, так как это было бы официальным переходом от его романтического прошлого с Джен (Энистон - прим. редактора) и Энджи".

Brad Pitt & Ines de Ramon will spend Thanksgiving together, ‘with their families’ https://t.co/OQZHiEqAt7 via @celebitchypic.twitter.com/lJPme7xLlR — SOCIALITE LIFE (@socialitelife) November 27, 2024

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему развелись Билл и Мелинда Гейтс после 27 лет вместе. Секрет распада их брака через четыре года после расставания рассказала бывшая жена миллиардера.

Также звезда "Властелина колец" Кейт Бланшетт рассказала про желание уйти из актерства. Тридцатилетняя карьера в шоу-бизнесе так и не изменила некоторые взгляды артистки.

Читайте также:

Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред