Как правильно помыть подставку для ножей: простой и эффективный способ

Чтобы очистить органайзер для ножей понадобится минимум копеечных средств.

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Как часто нужно чистить подставку для ножей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как помыть органайзер для ножей

Зачем чистить подставку для кухонных принадлежностей

На кухне есть немало различных органайзеров, которые хозяйки забывают чистить. Одним из них является подставка для ножей, где скапливается немало бактерий. Главред узнал, как легко и быстро помыть деревянные, бамбуковые или пластиковые блоки для кухонных принадлежностей.

На сайте Martha Stewart говорится, что подставки для хранения ножей может быть сложно мыть, поскольку узкие отверстия для лезвий являются труднодоступными. Однако частицы пищи и влага могут попадать внутрь, создавая среду, где потенциально могут размножаться бактерии.

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"В идеале, вы должны чистить блок ножей раз в месяц, чтобы предотвратить накопление налета. Однако, если вы часто используете и храните влажные ножи, подумайте о том, чтобы чистить его чаще", - рассказала эксперт по экологической уборке.

Как очистить органайзер для ножей?

Первым делом следует вынуть все ножи из подставки. Далее протрите внешнюю поверхность влажной салфеткой из микрофибры, можно использовать немного хозяйственного мыла для лучшей очистки.

Чтобы помыть отверстия, следует смешать теплую воду с несколькими каплями мягкого мыла. Окуните маленькую щеточку для бутылок в мыльную воду и очистите каждую щель.

Для дезинфекции подставки рекомендуется смешать одинаковое количество белого уксуса и воды, после чего тщательно прочистить щели с помощью щетки или салфетки.

Перед тем как ставить ножи на место, стоит дождаться, пока подставка полностью высохнет. Это поможет избежать появления плесени.

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