Результат поразит: рецепт средства, которое отбелит пластиковый подоконник

Женщина рассказала, почему она смешивает хозяйственное мыло с зубной пастой.

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Как отбелить подоконник / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как легко помыть подоконник

Какое средство для этого подойдет

На подоконниках, особенно в теплое время года, собирается много грязи. Из-за этого он может стать серого оттенка.

Однако, автор канала Советы для дома на YouTube поделилась простым способом, который поможет очистить пластиковый подоконник, пишет Главред.

Домашнее средство для мытья подоконника

По ее словам, все что вам понадобится - это хозяйственное мыло, зубная паста и вода.

Хозяйственное мыло нужно натереть на мелкой терке. Его нужно две столовые ложки. Далее к мылу нужно добавить две столовые ложки кипятка, все хорошо перемешать и на несколько минут поставить на водяную баню. После этого в смесь нужно добавить две столовые ложки зубной пасты и снова перемешать.

Женщина рассказала, что хоть хозяйственное мыло имеет специфический запах, но оно прекрасно справляется с различными пятнами и хорошо отмывает загрязнения.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Как помыть подоконник средством из хозяйственного мыла

Протрите подоконник влажной тряпкой. Щеткой распределите пасту по подоконнику и очистите круговыми движениями. Влажной тряпочкой соберите остатки средства.

Как отбелить пластиковый подоконник - видео:

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Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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