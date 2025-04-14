Как очистить унитаз от сильного известкового налета: самый эффективный способ

Если вы не знаете, как удалить каменный налет в унитазе и избавиться от сильных загрязнений, можете попробовать способ, который должен помочь.

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Как удалить толстый слой известкового налета в унитазе без особого труда / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

Чтобы отчистить грязный унитаз, понадобятся гель и электролит

Можно отчистить не только желтые пятна, но и застарелый камень в колене унитаза

Унитаз следует мыть регулярно, иначе можно столкнуться с проблемой, когда известковый налет и мочевой камень въедаются в сантехнику, после чего ее становится очень сложно отмыть. Порой не помогают даже популярные средства. И возникает вопрос, как отмыть застарелый известковый налет в унитазе. Мы расскажем об одном из интересных способов, который нашли для вас в Интернете.

Авторы YouTube-канала Lovisovet показали, как отмыть очень грязный унитаз, в том числе и его колено от мочевого камня.

Как избавиться от старого известкового налета

Наносим гель на поверхность унитаза

Надеваем перчатки и наносим гель для чистки сантехнических изделий. Равномерно распределяем средство по поверхности и загрязненным местам. Вспениваем гель губкой.

Оставляем средство на унитазе на 15-20 минут. Можно оставить даже надольше.

Чистим унитаз

После того, как прошло время, можно начинать чистить унитаз. Заметно, что все стало отчищаться.

Отчищаем камень в колене унитаза электролитом

Если после смыва выяснилось, что толстый слой мочевого камня еще остался, как у авторов видео, можно попробовать электролит.

В перчатках заливаем 1 литр электролита и оставляем так постоять на 8 часов или больше. Авторы видео оставили электролит в унитазе на ночь.

Проверяем результат

Мочевой камень должен практически раствориться. Проверяем палкой, есть ли еще камень вокруг колена унитаза внутри.

На видео заметно, как камень отваливается. Выгребаем камень из колена унитаза и выбрасываем.

В итоге унитаз должен полностью очиститься.

Смотрите видео, как отмыть очень грязный унитаз от желтых пятен и мочевого камня:

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YouTube-канал Lovisovet Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

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