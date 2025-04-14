Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Что хорошо растворяет нагар на сковороде – так это антижир, однако его нужно применять правильным образом, чтобы достичь необходимого эффекта.

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Как отмыть внешнюю сторону сковороды от нагара / Скриншот YouTube

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Отмыть легкий нагар поможет антижир

Антижир необходимо правильно применить, чтобы получить нужный результат

Хозяйки знают, что лучше не затягивать с мытьем сковороды. Если ее вовремя не помыть снаружи, нагар отмыть будет довольно-таки непросто. В таких случаях возникает вопрос, чем очистить сковородку от пригара. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас в Интернете.

Автор YouTube-канала Настины советы показала, как отмыла свою сковороду от небольшого нагара, причем без особых усилий.

Как избавиться от нагара на сковороде снаружи

Понадобится антижир

Для начала нужно приобрести антижир. Он может быть любой марки. Какой лучше – надо узнать у консультанта в магазине бытовой химии.

Разогреваем сковороду на плите

Нужно надеть перчатки и разогреть сковородку так, чтобы вода, попадая на нее, начинала шипеть.

Действуем очень осторожно, чтобы не обжечься.

Наносим спрей на сковороду

Далее нужно нанести антижир на сковородку. Причем сделать это, пока она еще горячая. Делаем все аккуратно.

Средство должно побыть на сковороде примерно 5 минут, пока идет реакция и шипение.

Моем сковороду

После этого в перчатках берем щетку и трем сковороду.

Следует открыть окно, поскольку запах может быть очень резким, а нагревание лишь усиливает его, и чистить сковородку.

В итоге сковорода должна быть чистой.

Смотрите видео, как отмыть сковороду от нагара без особых усилий:

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Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала? Для того, чтобы пища не прилипала к сковороде, нужно беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

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