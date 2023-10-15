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Как очистить сковороду от нагара за 15 минут: простой и очень эффективный способ

Андрей Ганчук
15 октября 2023, 05:00
Вы узнаете, как очистить нагар на сковороде с антипригарным покрытием, когда попробуете интересный способ с использованием антижира и пульверизатора.
Сковорода
Использовать какое средство от нагара на сковороде – решать вам, главное не экономьте и возьмите упаковку побольше / Скриншот YouTube

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда нужно отчистить сковороду. Нагар и застарелый жир плотно въедаются в сковороду, после чего отмыть ее достаточно непросто. Поэтому возникает вопрос, как очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях. Мы расскажем вам об интересном способе, который позволит быстро избавиться от проблемы.

Купите хороший антижир с пульверизатором

Чтобы отчистить старую сковороду с равномерным слоем застарелого жира и нагара, нужно, в первую очередь, подготовить антижир. Сходите в магазин бытовой химии или в супермаркет и там купите любой антижир. Главное, чтобы он был на основе щелочи. Не экономьте на средстве, если действительно решились почистить сковородку. Желательно, чтобы он был с пульверизатором. Там же возьмите резиновые, а также тканевые перчатки и маску, которые вам тоже пригодятся.

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Для начала нужно поставить разогреть вашу сковороду на газовую плиту на несколько минут. Каплей воды проверьте, насколько она стала горячей. Расстелите на столе старое не нужное полотенце и, когда сковорода нагрелась, наденьте перчатки и поставьте ее на полотенце внутренней стороной. Заранее откройте окно и наденьте маску, чтобы не дышать химией.

Нагрейте сковороду и распыляйте по ее поверхности средство

Пока сковорода горячая, брызгайте по ней антижиром из пульверизатора. Действуйте быстро, пока сковородка не остыла, иначе эффекта не будет. Обильно, круговыми движениями распыляйте средство, чтобы оно максимально вступило во взаимодействие с нагаром и удаляло залежи.

Вы должны видеть, как старый нагар уходит. Если весь нагар не ушел, остудите сковороду, затем снова поставьте ее на огонь и повторите всю процедуру.

В конце процедуры, чтобы блестела эмаль сковородки, можете протереть очищенную поверхность уксусом.

Таким образом, сковорода должна стать чистой примерно за 15 минут. Покрытия бывают разные и если вы не хотите рисковать своей сковородой, можете попробовать такой способ на отдельном ее участке. Также следует помнить, что старая сковорода с очень сильным многолетним нагаром вряд ли полностью отмоется даже таким способом.

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