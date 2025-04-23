Для получения субсидий и льгот украинцам придется писать новые заявления - детали

Главное:
- Правительство хочет вернуть более развернутое заявление для назначения субсидий и льгот
- Обновленные заявления будут менее обременительны, чем предыдущие
- В будущем, вероятно, расширенные заявления отменят
Эксперименты, касающиеся упрощения процедуры подачи заявлений на получение субсидий и льгот для оплаты коммунальных услуг, выявили ряд недостатков. В частности были выявлены трудности в коммуникации с поставщиками коммунальных услуг и ОСМД. В связи с этим правительство предлагает вернуться к более детализированным формам обращений.
Об этом говорится в проекте постановления Кабмина. Известно, что экспериментальные модели будут действовать до 7 июля 2025 года - для субсидий и до 6 февраля 2026 года - для льгот.
В дальнейшем, несмотря на достигнутую эффективность, выявлена потребность в совершенствовании механизмов. Поэтому проектом предусмотрено внедрение универсальной формы заявления на субсидии, которая предусматривает обязательное внесение информации о поставщиках услуг и персонифицированных счетах получателей.
Для ветеранов войны предложена форма заявления о постановке на учет для предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая так же содержит вышеупомянутые данные, предоставляемые самими заявителями.
Кроме того, инициируется досрочное завершение эксперимента по упрощенному учету льгот. Авторы документа отмечают, что обновленные заявления хоть и более детальные, однако остаются менее обременительными, чем предыдущие общие формы обращений.
В Министерстве социальной политики надеются, что после оценки новых форм представления в будущем станет возможным полностью отказаться от расширенных заявлений, которые сейчас остаются актуальными для дальнейшего совершенствования системы.
Предоставление льгот и субсидий в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что весной коммунальные платежи для украинцев становятся менее обременительными не только из-за завершения отопительного сезона, но и благодаря обновленным субсидиям, однако эти изменения касаются не всех.
Ранее в Минсоцполитики заявили, что программа жилищных субсидий для украинцев доступна не только во время холодов - обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года.
Накануне стало известно, что украинцам в марте, чьи доходы уменьшились или увеличились более чем на 50%, пересчитали жилищные субсидии. Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения граждан.
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Что за ведомство Минсоцполитики?
Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.
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