Для получения субсидий и льгот украинцам придется писать новые заявления - детали

Вскоре для получения субсидии и льготы возможно нужно будет подать более расширенное заявление.

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Субсидии в Украине будут оформлять по-новому / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Правительство хочет вернуть более развернутое заявление для назначения субсидий и льгот

Обновленные заявления будут менее обременительны, чем предыдущие

В будущем, вероятно, расширенные заявления отменят

Эксперименты, касающиеся упрощения процедуры подачи заявлений на получение субсидий и льгот для оплаты коммунальных услуг, выявили ряд недостатков. В частности были выявлены трудности в коммуникации с поставщиками коммунальных услуг и ОСМД. В связи с этим правительство предлагает вернуться к более детализированным формам обращений.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина. Известно, что экспериментальные модели будут действовать до 7 июля 2025 года - для субсидий и до 6 февраля 2026 года - для льгот.

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В дальнейшем, несмотря на достигнутую эффективность, выявлена потребность в совершенствовании механизмов. Поэтому проектом предусмотрено внедрение универсальной формы заявления на субсидии, которая предусматривает обязательное внесение информации о поставщиках услуг и персонифицированных счетах получателей.

Для ветеранов войны предложена форма заявления о постановке на учет для предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая так же содержит вышеупомянутые данные, предоставляемые самими заявителями.

Кроме того, инициируется досрочное завершение эксперимента по упрощенному учету льгот. Авторы документа отмечают, что обновленные заявления хоть и более детальные, однако остаются менее обременительными, чем предыдущие общие формы обращений.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

В Министерстве социальной политики надеются, что после оценки новых форм представления в будущем станет возможным полностью отказаться от расширенных заявлений, которые сейчас остаются актуальными для дальнейшего совершенствования системы.

Предоставление льгот и субсидий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что весной коммунальные платежи для украинцев становятся менее обременительными не только из-за завершения отопительного сезона, но и благодаря обновленным субсидиям, однако эти изменения касаются не всех.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что программа жилищных субсидий для украинцев доступна не только во время холодов - обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года.

Накануне стало известно, что украинцам в марте, чьи доходы уменьшились или увеличились более чем на 50%, пересчитали жилищные субсидии. Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения граждан.

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Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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