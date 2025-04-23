Перелом на валютном рынке: в обменниках снова растет курс доллара

Курс евро в обменниках также изменил тенденцию последних дней.

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Как изменился курс доллара и евро в обменниках Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Курс доллара в обменниках вырос

Продать евро в обменниках теперь можно дешевле

На межбанке курс доллара также поднялся

Курс доллара в Украине в течение последних нескольких дней двигался вниз, однако сегодня, 23 апреля, в обменных пунктах американская валюта подскочила вверх. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

В среднем курс доллара на продажу вырос на 15 копеек и составляет 41,70 гривен. Покупают доллар в обменниках в среднем по 41,20 гривен.

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В то же время курс евро, который стремительно рос в течение последних двух недель, снизился на 5 копеек и продают европейскую валюту по 47,90 гривен. Покупка евро в обменниках происходит по курсу в 47,00 гривен.

На межбанке курс доллара находится на уровне 41,60-41,63 грн/доллар (купля-продажа). Зафиксирован незначительный рост - на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущего дня.

В то же время НБУ повысил официальный курс доллара до 41,52 гривен. Данные на сайте регулятора также свидетельствуют, что курс евро установлен на уровне 47,71 гривен.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение этой недели, согласно прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, на валютном рынке сохранится относительное спокойствие.

Ранее стало известно, что евро не превысит отметку 48 гривен на наличном рынке после Пасхи. Однако, сейчас позиция доллара на мировых рынках теряется.

Накануне сообщалось, что аналитики спрогнозировали то, что Национальный банк Украины не будет ослаблять гривну длительное время и курс доллара вырастет лишь до 43,5 гривен до конца 2025 года.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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