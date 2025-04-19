Будет ли расти евро после Пасхи: украинцам сказали, к какому курсу готовиться

Кратко:
- В Украине не ожидается существенных изменений курсов валют
- Вероятно, после Пасхи курс евро не превысит отметку 48 гривен
- Ситуация будет зависеть от стратегии регулятора
После Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений по курсам. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу.
По его словам, евро не превысит отметку 48 гривен на наличном рынке. Однако, сейчас позиция доллара на мировых рынках теряется.
"Влияние на пару евро - доллар будет в первую очередь зависеть от решений США. Их пока трудно прогнозировать, потому что американский доллар до сих пор теряет позиции", - сказал банкир.
Лесовой также добавил, что на валютный рынок в Украине будет влиять посевная и сфера строительства. А если экономические процессы будут оживленными, это будет влиять на уровень ВВП страны.
"Хочу отдельно заметить, что после американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей. Но повторюсь: ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора", - подытожил он.
Курс валют - последние новости Украины
Как сообщал Главред, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что на валютном рынке Украины за последние месяцы существенно изменилась ситуация. В апреле украинцы уже больше продают доллары.
Аналитики инвесткомпании ICU сообщили, что курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках.
В то же время, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил, что на курс доллара в Украине больше всего влияют не новые пошлины Дональда Трампа, а прежде всего военная ситуация. В то же время, ключевую роль в стабильности гривны играет Национальный банк Украины.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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