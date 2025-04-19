Будет ли расти евро после Пасхи: украинцам сказали, к какому курсу готовиться

Банкир отметил, что американский доллар до сих пор теряет позиции.

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Курс евро в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине не ожидается существенных изменений курсов валют

Вероятно, после Пасхи курс евро не превысит отметку 48 гривен

Ситуация будет зависеть от стратегии регулятора

После Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений по курсам. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу.

По его словам, евро не превысит отметку 48 гривен на наличном рынке. Однако, сейчас позиция доллара на мировых рынках теряется.

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"Влияние на пару евро - доллар будет в первую очередь зависеть от решений США. Их пока трудно прогнозировать, потому что американский доллар до сих пор теряет позиции", - сказал банкир.

Лесовой также добавил, что на валютный рынок в Украине будет влиять посевная и сфера строительства. А если экономические процессы будут оживленными, это будет влиять на уровень ВВП страны.

"Хочу отдельно заметить, что после американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых руководителей. Но повторюсь: ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора", - подытожил он.

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что на валютном рынке Украины за последние месяцы существенно изменилась ситуация. В апреле украинцы уже больше продают доллары.

Аналитики инвесткомпании ICU сообщили, что курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках.

В то же время, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил, что на курс доллара в Украине больше всего влияют не новые пошлины Дональда Трампа, а прежде всего военная ситуация. В то же время, ключевую роль в стабильности гривны играет Национальный банк Украины.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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