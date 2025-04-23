Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты

Мария Николишин
23 апреля 2025, 11:22
301
Сейчас в Украине цена растет именно на дешевый сегмент продуктов.
Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты
Падение цен на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Овощи в Украине подешевеют в конце мая - начале июня
  • Сейчас повышение цен на овощи является сезонным
  • На цены также влияет соотношение спроса и предложения

Цены на овощи борщевого набора будут довольно высокими до начала поставок местных овощей нового урожая. Удешевления стоит ожидать в конце мая - начале июня. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Общественного радио.

"Такая ситуация продлится до того момента, пока не начнутся первые поставки из открытого грунта с нашей территории овощей нынешнего урожая. Как правило, это конец мая - начало июня. Тогда цены начинают существенно снижаться", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, повышение цен на овощи сезонное, потому что заканчиваются остатки урожая 2024 года, который был очень слабый, а спрос оставался более-менее устойчивый.

Эксперт также добавил, что цена растет именно на дешевый сегмент продуктов.

"Цена - это соотношение спроса и предложения. Спрос формируется специфическим образом. У нас всегда средний класс сидел в дорогом сегменте продуктов питания. Есть такие исследования, которые говорят, что чем мы богаче, тем больше едим мяса и молокопродуктов, чем беднее, тем больше едим хлеба и картофеля. В связи с падением реальных доходов населения, средний класс, который не экономил на продуктах и сидел в более дорогом сегменте, начинает переходить в дешевый сегмент продуктов. Овощи, хлеб, макароны, крупы. В том сегменте и так присутствовали малообеспеченные слои населения. У нас оказывается ситуация, когда средний класс вместе с малообеспеченными слоями населения создает дополнительный спрос на дешевый сегмент", - подчеркнул Пендзин.

Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в этом году цена на свиной ошеек выросла почти на 42 гривни за килограмм, что обусловлено общим повышением инфляции, уменьшением поголовья домашнего скота и высокими затратами на корма.

В то же время, в Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы. Понижательную ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса. При этом предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти.

Кроме того, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца.

Читайте также:

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

11:54Украина
Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

10:50Украина
После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

10:29Политика
Реклама

Популярное

Ещё
У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

У украинцев могут забрать права из-за колес: что грозит нарушителям

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

Одно средство отбелит унитаз до блеска: как справиться с налетом и грязью за 15 минут

Одно средство отбелит унитаз до блеска: как справиться с налетом и грязью за 15 минут

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Доллар резко подскочил, евро обвалился после рекордного взлета: новый курс валют

Доллар резко подскочил, евро обвалился после рекордного взлета: новый курс валют

Последние новости

12:06

Украина потеряет часть территорий: на какой мирный план согласны Лондон и Париж

11:54

Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

11:43

Перелом на валютном рынке: в обменниках снова растет курс доллара

11:30

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Крысам - беспокойства, Обезьянам - несчастье

11:22

Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
10:57

Созданы друг для друга: 3 пары, у которых любовь, которая бывает раз в жизни

10:50

Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

10:40

Клиенты популярного в Украине банка могут сэкономить на доставке по почте

10:29

После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

Реклама
10:27

Что будет, если Киев и Москва откажутся от мирного плана Трампа: Вэнс сделал заявление

10:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 апреля (обновляется)

10:05

"Ублажить Трампа": Жданов сказал, зачем Путину было нужно пасхальное перемирие

09:51

Признание США Крыма российским может запустить "ядерный маховик" – Кулик

09:50

Совсем не так, как сейчас: историк объяснил, как украинцы ели сало в 17 векеВидео

09:19

Алина Кабаева засветила обручальное кольцо на публике - детали

09:08

Идеальные соседи: что лучше всего посадить рядом с луком

09:03

РФ атаковала дроном автобус в Марганце: есть много погибших и пострадавшихФото

09:00

США не выйдут из переговоров, без завершения войны в Украине у Трампа нигде не будет успеха – Кулик

08:53

"Горькая пилюля для Украины": СМИ опубликовали 7 пунктов мирного плана Трампа

08:41

Карта Deep State онлайн за 23 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:35

Как Путин может использовать перемирие: в ISW озвучили тревожный прогноз

08:10

Переговорный тупик наступилмнение

08:04

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

07:39

Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Полтаве: что известно о ночной атаке РФФото

07:10

Чем отличаются люди в лифте: только "детектив" угадает за 14 секунд

06:49

Трамп передал Украине "последнее предложение" о мире: СМИ выяснили, в чем его суть

06:15

Фото тайного сына Путина "слили" в Сеть: как выглядит наследник диктатора

06:10

Перемирие и украинские санкции против Трампамнение

05:53

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

05:26

На Марсе нашли загадочный череп: ученые ломают голову над его происхождением

05:00

Непростой тест на IQ: найдите пчелу в девичьей спальне с котами за 5 секунд

04:35

Топ-5 самых распространенных фамилий в Украине: стал известен списокВидео

03:30

Какие продукты нельзя класть в микроволновую печь: стоит знать всем

02:21

Мирные переговоры: Жданов назвал лучшего посредника для Украины

02:00

"Мы пообещали": Джордж Клуни сделал редкое признание про брак с Амаль

01:46

"Стекалось оружие из Ирана и КНДР": что осталось от ближайшего к Москве арсенала

01:30

Украина может вернуться к ядерному оружию: эксперт назвал неожиданный сценарий

01:12

Дроны атакуют Полтаву: в городе перебои со светом, есть "прилеты" по предприятиям

00:11

От 3 до 10 тысяч гривен на день рождения - кто получит выплату в 2025 году

00:03

СМИ показали портрет Трампа, который ему мог подарить Путин – фото

Реклама
00:03

Одесса в огне, гремят мощные взрывы: город атаковал "рой" беспилотниковВидео

22 апреля, вторник
23:52

Уже давно бабушка: Катя Осадчая раскрыла личный секрет

23:28

Украинцы в одной стране ЕС потеряют помощь менее чем через 10 дней: где и почему

23:14

Наступление РФ на Харьковщине: лейтенант ВСУ заявил о потере позиций

23:02

Отказалась от мужа: предательница Ани Лорак ответила на каверзный вопрос

23:00

Известная украинская актриса впервые вышла замуж - первые детали

22:57

США едут в Лондон не для переговоров, а для ультиматума Украине - Independent

22:42

В Украине полетят вниз цены на бензин: какой будет стоимость топлива в мае

22:22

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим престарелым мужем

22:05

Камалия показала лицо без макияжа и свой "цыганский" дом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять