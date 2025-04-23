Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты

Кратко:
- Овощи в Украине подешевеют в конце мая - начале июня
- Сейчас повышение цен на овощи является сезонным
- На цены также влияет соотношение спроса и предложения
Цены на овощи борщевого набора будут довольно высокими до начала поставок местных овощей нового урожая. Удешевления стоит ожидать в конце мая - начале июня. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Общественного радио.
"Такая ситуация продлится до того момента, пока не начнутся первые поставки из открытого грунта с нашей территории овощей нынешнего урожая. Как правило, это конец мая - начало июня. Тогда цены начинают существенно снижаться", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, повышение цен на овощи сезонное, потому что заканчиваются остатки урожая 2024 года, который был очень слабый, а спрос оставался более-менее устойчивый.
Эксперт также добавил, что цена растет именно на дешевый сегмент продуктов.
"Цена - это соотношение спроса и предложения. Спрос формируется специфическим образом. У нас всегда средний класс сидел в дорогом сегменте продуктов питания. Есть такие исследования, которые говорят, что чем мы богаче, тем больше едим мяса и молокопродуктов, чем беднее, тем больше едим хлеба и картофеля. В связи с падением реальных доходов населения, средний класс, который не экономил на продуктах и сидел в более дорогом сегменте, начинает переходить в дешевый сегмент продуктов. Овощи, хлеб, макароны, крупы. В том сегменте и так присутствовали малообеспеченные слои населения. У нас оказывается ситуация, когда средний класс вместе с малообеспеченными слоями населения создает дополнительный спрос на дешевый сегмент", - подчеркнул Пендзин.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в этом году цена на свиной ошеек выросла почти на 42 гривни за килограмм, что обусловлено общим повышением инфляции, уменьшением поголовья домашнего скота и высокими затратами на корма.
В то же время, в Украине наблюдается снижение цен на тепличные огурцы. Понижательную ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса. При этом предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти.
Кроме того, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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