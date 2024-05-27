Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

Российские оккупанты продвинулась возле семи населенных пунктов.

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Россияне оккупировали село Нетайлово / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Запад

Российские оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области и оккупировали Нетайлово.

Как сообщают аналитики мониторингового канала DeepState, армия РФ продвинулась в том числе возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов.

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"Враг продвинулся возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часового Яра, в Берестовом и оккупировал Нетайлово", - говорится в сообщении DeepState.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ранее аналитики сообщали о том, что россияне оккупировали Уманское и продвинулся в Ивановке Донецкой области.

Справка. Нетайлово — село в Покровском районе Донецкой области Украины.

23 мая сообщалось, что российская оккупационная армия продвинулась возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке Донецкой области.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты ставят целью захватить города Часов Яр Донецкой области и Волчанск Харьковской области.

Захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку.

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