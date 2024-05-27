Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

Российские оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области и оккупировали Нетайлово.
Как сообщают аналитики мониторингового канала DeepState, армия РФ продвинулась в том числе возле Часового Яра и еще шести населенных пунктов.
"Враг продвинулся возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часового Яра, в Берестовом и оккупировал Нетайлово", - говорится в сообщении DeepState.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Ранее аналитики сообщали о том, что россияне оккупировали Уманское и продвинулся в Ивановке Донецкой области.
Справка. Нетайлово — село в Покровском районе Донецкой области Украины.
23 мая сообщалось, что российская оккупационная армия продвинулась возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке Донецкой области.
По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты ставят целью захватить города Часов Яр Донецкой области и Волчанск Харьковской области.
Захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку.
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