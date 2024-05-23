Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов - DeepState

Захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку.

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Россияне продвинулись возле Часового Яра - карта DeepState / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК "Запад"

Российская оккупационная армия продвинулась возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState

"Враг продвинулся возле Часового Яра, в Клещеевке и Красногоровке", - говорится в сообщении.

Россияне продвинулись возле Часового Яра / Карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. видео дня С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

По мнению аналитиков Института изучения войны, оккупанты ставят целью захватить города Часов Яр Донецкой области и Волчанск Харьковской области.

Захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку.

Волчанск может быть одной из тактических целей первой фазы оставшихся наступательных операций на севере Харьковской области. Захват этого города обеспечил бы российским оккупантам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - последние новости

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что силы обороны Украины эффективно уничтожают российских оккупантов, которые активизировали наступление в направлении города Часов Яр. Вследствие успешного огневого поражения враг запланировал отвод подразделений 98 воздушно-десантной дивизии РФ на восток от Часового Яра.

17 мая спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько заявил, что битва за Часов Яр вышла на пик. У армии РФ достаточное количество боеприпасов и личного состава. Целью россиян остается захват всей Донецкой области.

В ГУР заявили, что вероятная оккупация Часова Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени. Этот город "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале".

Отметим, Часов Яр расположен в 10 км от Бахмута и размещен на высотах. Господство над этой местностью "существенно облегчит" россиянам развить наступление на Славянск и Краматорск.

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